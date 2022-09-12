Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/chast-ochamchyrskogo-rayona-zhdut-pyat-dney-sistemnykh-otklyucheniy-sveta-1041463569.html
Часть Очамчырского района ждут пять дней системных отключений света
Часть Очамчырского района ждут пять дней системных отключений света
Кроме того, сегодня, 12 сентября, будет отключена ВЛ "Мыку". 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T11:50+0300
2022-09-12T12:12+0300
в абхазии
абхазия
новости
черноморэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036224795_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c943a0ef67093a94a5666610478b2d29.jpg
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Часть Очамчырского района ожидают системные отключения света до 17 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Высоковольтная линия "Мыку", питающая подстанции "Мыку" и "Куачара", будет отключаться пять дней – с 13 по 17 сентября, с 09:00 до 17:00.Неудобства связаны с заменой старого провода на новый, это должно привести к существенному улучшению электроснабжения в этом регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/v-chernomorenergo-otsenili-obem-rabot-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-psou-1040280785.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036224795_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2eaf686b90b158308c1e232959162082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго

Часть Очамчырского района ждут пять дней системных отключений света

11:50 12.09.2022 (обновлено: 12:12 12.09.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Кроме того, сегодня, 12 сентября, будет отключена ВЛ "Мыку".
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Часть Очамчырского района ожидают системные отключения света до 17 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Высоковольтная линия "Мыку", питающая подстанции "Мыку" и "Куачара", будет отключаться пять дней – с 13 по 17 сентября, с 09:00 до 17:00.
Неудобства связаны с заменой старого провода на новый, это должно привести к существенному улучшению электроснабжения в этом регионе.
Черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2022
В Абхазии
В "Черноморэнерго" оценили объем работ по освещению трассы Сухум-Псоу
15 июля, 15:10
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0