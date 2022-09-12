https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/chast-ochamchyrskogo-rayona-zhdut-pyat-dney-sistemnykh-otklyucheniy-sveta-1041463569.html

Часть Очамчырского района ждут пять дней системных отключений света

Часть Очамчырского района ждут пять дней системных отключений света

Кроме того, сегодня, 12 сентября, будет отключена ВЛ "Мыку". 12.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Часть Очамчырского района ожидают системные отключения света до 17 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Высоковольтная линия "Мыку", питающая подстанции "Мыку" и "Куачара", будет отключаться пять дней – с 13 по 17 сентября, с 09:00 до 17:00.Неудобства связаны с заменой старого провода на новый, это должно привести к существенному улучшению электроснабжения в этом регионе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/v-chernomorenergo-otsenili-obem-rabot-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-psou-1040280785.html

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