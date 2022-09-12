https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/chast-ochamchyrskogo-rayona-zhdut-pyat-dney-sistemnykh-otklyucheniy-sveta-1041463569.html
Часть Очамчырского района ждут пять дней системных отключений света
Часть Очамчырского района ждут пять дней системных отключений света
Кроме того, сегодня, 12 сентября, будет отключена ВЛ "Мыку". 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T11:50+0300
2022-09-12T11:50+0300
2022-09-12T12:12+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Часть Очамчырского района ожидают системные отключения света до 17 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Высоковольтная линия "Мыку", питающая подстанции "Мыку" и "Куачара", будет отключаться пять дней – с 13 по 17 сентября, с 09:00 до 17:00.Неудобства связаны с заменой старого провода на новый, это должно привести к существенному улучшению электроснабжения в этом регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/v-chernomorenergo-otsenili-obem-rabot-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-psou-1040280785.html
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Очамчырского района ждут пять дней системных отключений света
11:50 12.09.2022 (обновлено: 12:12 12.09.2022)
Кроме того, сегодня, 12 сентября, будет отключена ВЛ "Мыку".
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Часть Очамчырского района ожидают системные отключения света до 17 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Высоковольтная линия "Мыку", питающая подстанции "Мыку" и "Куачара", будет отключаться пять дней – с 13 по 17 сентября, с 09:00 до 17:00.
Неудобства связаны с заменой старого провода на новый, это должно привести к существенному улучшению электроснабжения в этом регионе.