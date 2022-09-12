https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/detskiy-sad-adzykh-otkryli-v-ochamchyre-1041473259.html
Детский сад "Адзыхь" открыли в Очамчыре
Детский сад "Адзыхь" открыли в Очамчыре
Строительство детсада было запущено еще в 2017 году, он был сдан в эксплуатацию в 2020 году, но до сих пор не функционировал. 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T17:41+0300
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В Очамчыре прошло торжественное открытие детского сада "Адзыхь", сообщает официальный аккаунт вице-премьера, министра экономики Кристины Озган в социальных сетях.Строительство должно было завершиться осенью 2019 года, но из-за выявленных недостатков, в том числе с водоснабжением и электричеством, объект не был принят.Детский сад был построен на средства Инвестпрограммы 2017-2019 годов и рассчитан на 120 детей. Его строительство было начало в 2017 году, а проектная стоимость оценивалась в 129 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/bzhaniya-osmotrel-sostoyanie-detskogo-sada-adzykh-v-ochamchyre-1036307225.html
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Детский сад "Адзыхь" открыли в Очамчыре
17:41 12.09.2022 (обновлено: 17:48 12.09.2022)
Строительство детсада было запущено еще в 2017 году, он был сдан в эксплуатацию в 2020 году, но до сих пор не функционировал.
СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В Очамчыре прошло торжественное открытие детского сада "Адзыхь", сообщает официальный аккаунт вице-премьера, министра экономики Кристины Озган в социальных сетях.
Строительство должно было завершиться осенью 2019 года, но из-за выявленных недостатков, в том числе с водоснабжением и электричеством, объект не был принят.
Детский сад был построен на средства Инвестпрограммы 2017-2019 годов и рассчитан на 120 детей. Его строительство было начало в 2017 году, а проектная стоимость оценивалась в 129 миллионов рублей.