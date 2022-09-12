https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/genprokuratura-abkhazii-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-lyudmily-skorik-1041473562.html
Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении Людмилы Скорик
Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении Людмилы Скорик
Бывший главный государственный санврач подозревается в хищении более трех миллионов рублей. 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T18:29+0300
2022-09-12T18:29+0300
2022-09-12T18:29+0300
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении экс-главного санврача республики Людмилы Скорик. Об этом сообщается на сайте ведомства.По данным предварительного следствия, в июле 2020 года Скорик организовала на базе Государственной санэпидемстанции оказание платных лабораторных услуг гражданам Абхазии. При этом для выявления COVID-19 использовался двухмодульный аппарат "Gene Xpert", переданный ГСЭС Всемирной организацией здравоохранения. При проведении платных исследований на аппарате было израсходовано 594 картриджа, таким образом путем присвоения и растраты ею было похищено имущество ГСЭС стоимостью более 1,8 миллиона рублей.Генпрокуратура сообщает, что для создания условий для хищения имущества, Скорик учредила ООО "Каре-групп" и, превысив должностные полномочия, организовала на базе ГСЭС оказание полиграфических услуг с использованием оборудования, приобретенного у этой же фирмы. Используя свое служебное положение, с апреля 2019 года по май 2021 года главврач Скорик заключила с ООО "Каре-Групп" договоры по изготовлению полиграфической продукции, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме. Таким образом она обналичила и присвоила 76,8 тысяч рублей.Также ведомство сообщает, что Людмила Скорик, используя служебное положение, похитила 671 тысячу рублей путем оформления фиктивного договора с ООО "Каре-Групп" на поставку медицинских изделий и 475 тысяч рублей при исполнении обязательств по контракту, заключенному с этой же фирмой, на поставку трех автомобилей специального назначения.Об отсутствии главного санврача на рабочем месте стало известно в начале августа этого года. Минздрав Абхазии заявил, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки. Генпрокуратура начала процессуальную проверку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/genprokuratura-abkhazii-provedet-proverku-v-otnoshenii-propavshey-lyudmily-skorik-1041322064.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/sud-prodlil-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-eks-ministra-kultury-abkhazii--1041024877.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении Людмилы Скорик
Бывший главный государственный санврач подозревается в хищении более трех миллионов рублей.
СУХУМ, 12 сен - Sputnik.
Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении экс-главного санврача республики Людмилы Скорик. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
Дело возбуждено по двух эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.
По данным предварительного следствия, в июле 2020 года Скорик организовала на базе Государственной санэпидемстанции оказание платных лабораторных услуг гражданам Абхазии. При этом для выявления COVID-19 использовался двухмодульный аппарат "Gene Xpert", переданный ГСЭС Всемирной организацией здравоохранения. При проведении платных исследований на аппарате было израсходовано 594 картриджа, таким образом путем присвоения и растраты ею было похищено имущество ГСЭС стоимостью более 1,8 миллиона рублей.
Генпрокуратура сообщает, что для создания условий для хищения имущества, Скорик учредила ООО "Каре-групп" и, превысив должностные полномочия, организовала на базе ГСЭС оказание полиграфических услуг с использованием оборудования, приобретенного у этой же фирмы. Используя свое служебное положение, с апреля 2019 года по май 2021 года главврач Скорик заключила с ООО "Каре-Групп" договоры по изготовлению полиграфической продукции, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме. Таким образом она обналичила и присвоила 76,8 тысяч рублей.
Также ведомство сообщает, что Людмила Скорик, используя служебное положение, похитила 671 тысячу рублей путем оформления фиктивного договора с ООО "Каре-Групп" на поставку медицинских изделий и 475 тысяч рублей при исполнении обязательств по контракту, заключенному с этой же фирмой, на поставку трех автомобилей специального назначения.
Об отсутствии главного санврача на рабочем месте стало известно в начале августа этого года. Минздрав Абхазии заявил, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки. Генпрокуратура начала процессуальную проверку.