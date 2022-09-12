https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/gumanitarnyy-gruz-iz-abkhazii-otpravlen-na-donbass-1041475294.html

Гуманитарный груз из Абхазии отправлен на Донбасс

Гуманитарный груз из Абхазии отправлен на Донбасс

Жителям Донбасса из Абхазии отправили более 17 тонн груза, в основном он состоит из продуктов питания и питьевой воды. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T20:36+0300

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СУХУМ, 12 сен - Spunik. Очередной гуманитарный груз был отправлен сотрудниками МЧС Абхазии на Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В поездке на Донбасс группу абхазских спасателей возглавляет руководитель ведомства Лев Квициния.МЧС Абхазии начало формировать очередной гуманитарный груз для ДНР 2 сентября. В сборе могли принять участие все неравнодушные граждане республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/novaya-rabota-i-zhelanie-ostatsya-kak-bezhentsy-iz-donbassa-ustroili-zhizn-v-abkhazii-1041436290.html

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