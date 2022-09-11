https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/novaya-rabota-i-zhelanie-ostatsya-kak-bezhentsy-iz-donbassa-ustroili-zhizn-v-abkhazii-1041436290.html

Новая работа и желание остаться: как беженцы из Донбасса устроили жизнь в Абхазии

Новая работа и желание остаться: как беженцы из Донбасса устроили жизнь в Абхазии

Беженцы из Донбасса прибыли в Абхазию в конце февраля и начале марта, часть из них уже вернулась на родину, а тридцать человек еще остаются в сухумском... 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T13:26+0300

2022-09-11T13:26+0300

2022-09-11T13:26+0300

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О том, как живут люди, вынужденно покинувшие свои дома, чем занимают свободное время и почему некоторые из них хотят остаться в Абхазии, читайте в материале Sputnik.Вдали от домаПрошло более полугода как беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик приехали в Абхазию. По законам гостеприимства, для них в республике создали все необходимые условия для жизни – людей разместили в пансионате "Айтар". Несмотря на сильную тоску по дому, они постепенно стали привыкать к новому месту, дети пошли в школу и детский сад, а кто-то из родителей даже устроился на работу.Екатерина из Донецка, она приехала с двумя детьми. Старший сын - десятиклассник, учится в школе онлайн, а младший вместо детского сада предпочел остаться с мамой."В феврале как мы приехали, нас очень хорошо всех приняли, питание, жилье нам все предоставили бесплатно, помогали гуманитарной помощью, привозили вещи, медикаменты. Много было деток грудничков, привозили подгузники, салфетки, организовали учебный процесс, у меня сын учился и дистанционно и в школу ходил, в данный момент учится дистанционно", - рассказала она.Она говорит, что шестилетие младшего сына, которое будет в декабре, скорее всего придется отмечать в Абхазии, потому, что дома небезопасно – нет даже элементарных условий, в том числе воды. "Здесь условия хорошие, питание бесплатное, в принципе, всего хватает", - отметила беженка.Помимо помощи, которую временные переселенцы получают в Абхазии, те у кого есть родственники на Донбассе перечисляют им деньги. Муж Екатерины работает в МЧС, он остался в Донецке, но не так давно приезжал в Абхазию на пять дней, увидеться с семьей.Татьяна Шевчук также приехала с двумя детьми. Ее старшая дочь поступила в Сухумский медицинский колледж, младший сын перешел в пятый класс. Опыт работы в сфере обслуживания стал хорошим помощником, Татьяна устроилась администратором в одну из гостиниц в Гагре, где работает и сейчас."Как-то пытаемся устроить жизнь здесь по-новому. С людьми всегда тяжело работать, но, в принципе, моя сфера всегда была связана с людьми, поэтому удалось без проблем устроиться на работу", - подчеркнула она.Остаться в АбхазииБеженцы из Донбасса говорят, что чувствуют себя в Абхазии как дома. В свободное время мамы и бабушки выходят в город, развлекают детей на качелях, различных аттракционах на набережной, купаются в море. Кто-то настолько привык к Абхазии, что уже подумывает привезти родственников, оставшихся на Донбассе, и начать жить в республике."С удовольствием. Привлекает взаимоотношение людей, отношение людей друг к другу, природа, теплый климат, понимание того, что ты можешь быть тут полезен, что еще может привлекать – страна души открывает свои объятия. Ребенку моему нравится здесь, климат нам подходит, но и плюс здесь много сфер можно развивать, найти свою нишу и чувствовать себя в комфорте", - сказала Анна Гулевич из Донецка.Но не все имеют возможность остаться - за прошедшие полгода был случай, когда отец семейства приехал за женой и ребенком в пансионат "Айтар" и увез их в Ростов – поближе к Донецку, для того, чтобы было легче навещать их.Беженка Лера с сожалением сказала, что не имеет возможности работать, так как ее годовалому сыну нужен постоянный уход. Она говорит, что живет с ребенком за счет денег, которые перечисляет муж, воюющий на Донбассе, и поддержки, которую оказывают в Абхазии."Мы очень благодарны Абхазии, администрации города Сухум, в особенности руководству пансионата за то, что они нас приняли и оказывают такую помощь, которая очень ценна для нас", - отметила она.Директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба отметил, что сегодня в пансионате осталось 34 беженца, из них семь детей, которые ходят в школу. По его словам, люди остаются в Абхазии так как на Донбассе еще небезопасно - у кого-то разрушено жилье, кто-то остался без работы. Поэтому люди предпочитают оставаться в стране души - для безопасности.

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