Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
12:22 12.09.2022 (обновлено: 12:25 12.09.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба
Фестиваль, в котором приняли участие около 50 юных спортсменов, был приурочен к 875-летию Москвы.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый детский фестиваль единоборств состоялся во Дворце спорта имени Сергея Багапш в воскресенье, 11 сентября, сообщил Sputnik президент Федерации каратэ Абхазии Сергей Демьянов.
По его словам, в мероприятии приняли участие порядка 50 спортсменов из Абхазии, которые представляли школы каратэ - сито-рю (села Акуаскьа и Гал), фудокан (Сухум), а также тайский бокс и айкидо.
В рамках фестиваля проходили мастер-классы по айкидо, каратэ, сито-рю, тайскому боксу и фудокан. Демьянов выразил надежду, что фестиваль станет ежегодным и привлечет еще больше спортсменов, занимающихся различными видами единоборств.
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
"Хотелось бы увидеть более редкие виды единоборств. У нас есть сумо, ушу, а также дзюдо, самбо, борьба. Постараемся привлечь как можно больше видов единоборств, чтобы дети увидели многообразие, могли выбрать для себя и пойти заниматься. Очень много родителей подходили, спрашивали, где находятся клубы, как записать детей. Это не только зрелищное, но и необходимое дело, которое нужно поддерживать", – добавил он.
Фестиваль состоялся при поддержке культурно-делового центра "Дом Москвы", Московского Дома соотечественника и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы при финансовой поддержке правительства Москвы.
4 сентября, 10:55