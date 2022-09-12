https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/pervyy-detskiy-festival-edinoborstv-proshel-v-sukhume-ko-dnyu-moskvy-1041461953.html

Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы

Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы

Фестиваль, в котором приняли участие около 50 юных спортсменов, был приурочен к 875-летию Москвы. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T12:22+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый детский фестиваль единоборств состоялся во Дворце спорта имени Сергея Багапш в воскресенье, 11 сентября, сообщил Sputnik президент Федерации каратэ Абхазии Сергей Демьянов.В рамках фестиваля проходили мастер-классы по айкидо, каратэ, сито-рю, тайскому боксу и фудокан. Демьянов выразил надежду, что фестиваль станет ежегодным и привлечет еще больше спортсменов, занимающихся различными видами единоборств."Хотелось бы увидеть более редкие виды единоборств. У нас есть сумо, ушу, а также дзюдо, самбо, борьба. Постараемся привлечь как можно больше видов единоборств, чтобы дети увидели многообразие, могли выбрать для себя и пойти заниматься. Очень много родителей подходили, спрашивали, где находятся клубы, как записать детей. Это не только зрелищное, но и необходимое дело, которое нужно поддерживать", – добавил он.Фестиваль состоялся при поддержке культурно-делового центра "Дом Москвы", Московского Дома соотечественника и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы при финансовой поддержке правительства Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/dopolnitelnoe-vremya-tsulaya-ob-uchastii-v-chempionate-mira-po-karate--1041297674.html

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