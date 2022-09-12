Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/pervyy-detskiy-festival-edinoborstv-proshel-v-sukhume-ko-dnyu-moskvy-1041461953.html
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
Фестиваль, в котором приняли участие около 50 юных спортсменов, был приурочен к 875-летию Москвы. 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T12:22+0300
2022-09-12T12:25+0300
в абхазии
абхазия
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0c/1041462327_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_58caf44e581346a0afba40b3fe517a6e.jpg
СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый детский фестиваль единоборств состоялся во Дворце спорта имени Сергея Багапш в воскресенье, 11 сентября, сообщил Sputnik президент Федерации каратэ Абхазии Сергей Демьянов.В рамках фестиваля проходили мастер-классы по айкидо, каратэ, сито-рю, тайскому боксу и фудокан. Демьянов выразил надежду, что фестиваль станет ежегодным и привлечет еще больше спортсменов, занимающихся различными видами единоборств."Хотелось бы увидеть более редкие виды единоборств. У нас есть сумо, ушу, а также дзюдо, самбо, борьба. Постараемся привлечь как можно больше видов единоборств, чтобы дети увидели многообразие, могли выбрать для себя и пойти заниматься. Очень много родителей подходили, спрашивали, где находятся клубы, как записать детей. Это не только зрелищное, но и необходимое дело, которое нужно поддерживать", – добавил он.Фестиваль состоялся при поддержке культурно-делового центра "Дом Москвы", Московского Дома соотечественника и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы при финансовой поддержке правительства Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/dopolnitelnoe-vremya-tsulaya-ob-uchastii-v-chempionate-mira-po-karate--1041297674.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0c/1041462327_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c3ee3d383c904bac51e424b01215652b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, спорт, новости
абхазия, спорт, новости

Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы

12:22 12.09.2022 (обновлено: 12:25 12.09.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Фестиваль, в котором приняли участие около 50 юных спортсменов, был приурочен к 875-летию Москвы.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый детский фестиваль единоборств состоялся во Дворце спорта имени Сергея Багапш в воскресенье, 11 сентября, сообщил Sputnik президент Федерации каратэ Абхазии Сергей Демьянов.

По его словам, в мероприятии приняли участие порядка 50 спортсменов из Абхазии, которые представляли школы каратэ - сито-рю (села Акуаскьа и Гал), фудокан (Сухум), а также тайский бокс и айкидо.

В рамках фестиваля проходили мастер-классы по айкидо, каратэ, сито-рю, тайскому боксу и фудокан. Демьянов выразил надежду, что фестиваль станет ежегодным и привлечет еще больше спортсменов, занимающихся различными видами единоборств.
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
© Sputnik / Леон Адлейба Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый детский фестиваль единоборств прошел в Сухуме ко Дню Москвы
"Хотелось бы увидеть более редкие виды единоборств. У нас есть сумо, ушу, а также дзюдо, самбо, борьба. Постараемся привлечь как можно больше видов единоборств, чтобы дети увидели многообразие, могли выбрать для себя и пойти заниматься. Очень много родителей подходили, спрашивали, где находятся клубы, как записать детей. Это не только зрелищное, но и необходимое дело, которое нужно поддерживать", – добавил он.
Фестиваль состоялся при поддержке культурно-делового центра "Дом Москвы", Московского Дома соотечественника и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы при финансовой поддержке правительства Москвы.
Дополнительное время: Тимур Цулая - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2022
Радио
Дополнительное время: Цулая об участии в чемпионате мира по каратэ
4 сентября, 10:55
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0