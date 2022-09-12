https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/predstavitel-bashkirii-rasskazal-o-sferakh-vozmozhnogo-sotrudnichestva-s-abkhaziey-1041467961.html

Представитель Башкирии рассказал о сферах возможного сотрудничества с Абхазией

Представитель Башкирии рассказал о сферах возможного сотрудничества с Абхазией

Открытие представительства Башкортостана в Абхазии нацелено на укрепление экономических связей между республиками. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T15:30+0300

2022-09-12T15:30+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В Сухуме начал работать представитель Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Олег Назаров. О своей цели своего присутствия в абхазской столице он рассказал в эфире радио Sputnik. Он подчеркнул, что укреплять сотрудничество можно в разных сферах, в том числе в сфере туризма и детского отдыха. "Мы стараемся изучить структуру товарооборота и по возможности ее увеличить. Я думаю, что это у нас должно получиться. Потом уже на существующей основе будем осваивать какие-то новые направления. Например, в Башкирии есть торговые сети, которые бы с удовольствием работали напрямую по мандаринам, фруктам, орехам, вашему спиртному", – сказал Назаров.По его словам, в Башкортостане очень развито производство химических удобрений для сельскохозяйственных нужд, и с учетом того, что аграрный сектор занимает важную часть абхазской экономики, эта продукция могла бы быть интересна республике.Кроме того, Назаров рассказал, что в Башкирии функционирует образовательная платформа высокого уровня, с помощью которой абхазские специалисты могли бы повышать свои профессиональные навыки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/nazarov-o-druzhbe-ufy-i-sukhuma-pochemu-by-krasivym-territoriyam-ne-razvivatsya-sovmestno---1041466860.html

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