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Представитель Башкирии рассказал о сферах возможного сотрудничества с Абхазией
Представитель Башкирии рассказал о сферах возможного сотрудничества с Абхазией
Открытие представительства Башкортостана в Абхазии нацелено на укрепление экономических связей между республиками. 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T15:30+0300
2022-09-12T15:30+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В Сухуме начал работать представитель Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Олег Назаров. О своей цели своего присутствия в абхазской столице он рассказал в эфире радио Sputnik. Он подчеркнул, что укреплять сотрудничество можно в разных сферах, в том числе в сфере туризма и детского отдыха. "Мы стараемся изучить структуру товарооборота и по возможности ее увеличить. Я думаю, что это у нас должно получиться. Потом уже на существующей основе будем осваивать какие-то новые направления. Например, в Башкирии есть торговые сети, которые бы с удовольствием работали напрямую по мандаринам, фруктам, орехам, вашему спиртному", – сказал Назаров.По его словам, в Башкортостане очень развито производство химических удобрений для сельскохозяйственных нужд, и с учетом того, что аграрный сектор занимает важную часть абхазской экономики, эта продукция могла бы быть интересна республике.Кроме того, Назаров рассказал, что в Башкирии функционирует образовательная платформа высокого уровня, с помощью которой абхазские специалисты могли бы повышать свои профессиональные навыки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/nazarov-o-druzhbe-ufy-i-sukhuma-pochemu-by-krasivym-territoriyam-ne-razvivatsya-sovmestno---1041466860.html
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Представитель Башкирии рассказал о сферах возможного сотрудничества с Абхазией
15:30 12.09.2022 (обновлено: 16:17 12.09.2022)
Открытие представительства Башкортостана в Абхазии нацелено на укрепление экономических связей между республиками.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik.
В Сухуме начал работать представитель Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Олег Назаров. О своей цели своего присутствия в абхазской столице он рассказал в эфире радио Sputnik
.
"Не так давно состоялся визит делегации из Абхазии в Республику Башкортостан, и по результатам этого визита было принято решение организовать представительство. Цели и задачи представительства – увеличение товарооборота между республиками. Уфа и Сухум – города побратимы, и, конечно, хотелось бы эти отношения взаимовыгодно развивать", – отметил Назаров.
Он подчеркнул, что укреплять сотрудничество можно в разных сферах, в том числе в сфере туризма и детского отдыха.
"Мы стараемся изучить структуру товарооборота и по возможности ее увеличить. Я думаю, что это у нас должно получиться. Потом уже на существующей основе будем осваивать какие-то новые направления. Например, в Башкирии есть торговые сети, которые бы с удовольствием работали напрямую по мандаринам, фруктам, орехам, вашему спиртному", – сказал Назаров.
По его словам, в Башкортостане очень развито производство химических удобрений для сельскохозяйственных нужд, и с учетом того, что аграрный сектор занимает важную часть абхазской экономики, эта продукция могла бы быть интересна республике.
Кроме того, Назаров рассказал, что в Башкирии функционирует образовательная платформа высокого уровня, с помощью которой абхазские специалисты могли бы повышать свои профессиональные навыки.