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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния фронтов южного циклона. 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T17:20+0300
2022-09-12T17:20+0300
2022-09-12T17:30+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Во вторник, 13 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем +18°С до +23°С. Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 сентября
17:20 12.09.2022 (обновлено: 17:30 12.09.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния фронтов южного циклона.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Во вторник, 13 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем +18°С до +23°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.