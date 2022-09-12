https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-13-sentyabrya-1041472938.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния фронтов южного циклона. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T17:20+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Во вторник, 13 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем +18°С до +23°С. Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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