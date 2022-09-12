https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-sentyabre-1041473435.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в сентябре

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в сентябре

В зависимости от года рождения пенсионеры, которым положена российская пенсия, разделены на шесть групп. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T20:39+0300

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СУХУМ, 12 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, а также те, кто родился в период между 1941 и 1947 годом, могут получить деньги 16, 19 и 20 сентября. Граждане 1948-1950 и 1951-1953 годов рождения, должны получить пенсию 21, 22 и 23 сентября.Пенсионеры 1954-1956 годов рождения смогут получить выплаты 26, 27 и 28 сентября.А с 29 сентября пенсию за сентябрь смогут получить граждане, родившиеся в 1957 году и позже.С августа 2020 года пенсионеры, проживающие в Абхазии и получающие российскую пенсию, получают деньги не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/pensionnyy-fond-abkhazii-nazval-summu-pensiy-i-posobiy-vyplachennykh-za-vosem-mesyatsev--1041376186.html

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