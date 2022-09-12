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Сотрудничество с Северо-Кавказским университетом обсудили в Кабмине Абхазии
Сотрудничество с Северо-Кавказским университетом обсудили в Кабмине Абхазии
Делегация СКФУ находится в Абхазии в рамках поручения правительства России в ответ на обращение Александра Анкваб. 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T16:41+0300
2022-09-12T16:41+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел встречу с делегацией Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) во главе с ректором Дмитрием Беспаловым, на которой стороны обсудили направления сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров республики.В этом году планируется проводить мероприятия по организации и обеспечению деятельности Ресурсного научно-образовательного центра для педагогов республики, обучению госслужащих, специалистов в области туризма и гостиничного дела, мастер-классы и многое другое.Кроме того, в ноябре этого года СКФУ проведет совместную международно-практическую конференцию совместно с Академией наук Абхазии и АГУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/priemnaya-kampaniya-skolko-chelovek-uzhe-postupilo-v-abkhazskiy-gosuniversitet-1040864068.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии, образование
абхазия, новости, кабмин абхазии, образование
Сотрудничество с Северо-Кавказским университетом обсудили в Кабмине Абхазии
Делегация СКФУ находится в Абхазии в рамках поручения правительства России в ответ на обращение Александра Анкваб.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел встречу с делегацией Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) во главе с ректором Дмитрием Беспаловым, на которой стороны обсудили направления сотрудничества. Об этом сообщает
пресс-служба Кабинета министров республики.
Сообщается, что ранее Александр Анкваб обратился к правительству России с ходатайством об оказании методической и научно-технической помощи, содействия в подготовке и повышении квалификации преподавателей абхазских школ.
В этом году планируется проводить мероприятия по организации и обеспечению деятельности Ресурсного научно-образовательного центра для педагогов республики, обучению госслужащих, специалистов в области туризма и гостиничного дела, мастер-классы и многое другое.
Кроме того, в ноябре этого года СКФУ проведет совместную международно-практическую конференцию совместно с Академией наук Абхазии и АГУ.