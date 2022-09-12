https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/sotrudnichestvo-s-severo-kavkazskim-universitetom-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1041470920.html

Сотрудничество с Северо-Кавказским университетом обсудили в Кабмине Абхазии

Сотрудничество с Северо-Кавказским университетом обсудили в Кабмине Абхазии

Делегация СКФУ находится в Абхазии в рамках поручения правительства России в ответ на обращение Александра Анкваб. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T16:41+0300

2022-09-12T16:41+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел встречу с делегацией Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) во главе с ректором Дмитрием Беспаловым, на которой стороны обсудили направления сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров республики.В этом году планируется проводить мероприятия по организации и обеспечению деятельности Ресурсного научно-образовательного центра для педагогов республики, обучению госслужащих, специалистов в области туризма и гостиничного дела, мастер-классы и многое другое.Кроме того, в ноябре этого года СКФУ проведет совместную международно-практическую конференцию совместно с Академией наук Абхазии и АГУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/priemnaya-kampaniya-skolko-chelovek-uzhe-postupilo-v-abkhazskiy-gosuniversitet-1040864068.html

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