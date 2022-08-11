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Приемная кампания: сколько человек уже поступило в Абхазский госуниверситет
Приемная кампания: сколько человек уже поступило в Абхазский госуниверситет
В этом году доля абитуриентов, выбравших получение высшего образования на родине, составила чуть более 30% общего числа выпускников абхазских школ. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T15:37+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Из 600 человек, сдававших экзамены в Абхазский государственный университет, 523 абитуриента прошли вступительные испытания и рекомендованы к зачислению на первый курс. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала ответственный секретарь приемной комиссии АГУ, заместитель проректора Инга Ардзинба.На дополнительный набор в этом году заявления подали 32 человека."В этом году, численность выпускников школ Абхазии составила 1853 человека, а количество абитуриентов – 600. Таким образом, доля абитуриентов Абхазского государственного университета от выпускников школ Абхазии в 2022 году по основному набору составила 32%", - отметила она.Ардзинба добавила, что, исходя из количества поданных заявлений и результатов конкурса на поступление, что самыми востребованными для абитуриентов стали такие специальности, как международные отношения, прикладная математика и информатика, графический дизайн.Дополнительный набор был объявлен в основном по тем направлениям, в которых не были освоены бюджетные места, а также на специальности, где по итогам вступительных испытаний был недобор абитуриентов."Это физика, математика, география, биология, даже юриспруденция – заочное отделение, дошкольное образование, история – абхазский сектор. Прием абитуриентов осуществлялся по 32 направлениям подготовки на 42 образовательные программы. В этом году мы впервые объявили прием абитуриентов на специальность "скульптура", на которую подали документы в основном выпускники художественного училища", - заметила Ардзинба.Средний балл школьного аттестата абитуриентов при поступлении на бюджет составил 4,1, так же, как и средний балл аттестата абитуриентов, которые поступали на платные отделения. При этом, Ардзинба отметила, что средний балл при поступлении в вуз на бюджет составил 3,5 – на платные отделения – 3,2.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/beseda-s-buduschimi-diplomatami-inal-ardzinba-vstretilsya-so-studentami-mgimo-1040215126.html
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Приемная кампания: сколько человек уже поступило в Абхазский госуниверситет
15:37 11.08.2022 (обновлено: 15:59 11.08.2022)
В этом году доля абитуриентов, выбравших получение высшего образования на родине, составила чуть более 30% общего числа выпускников абхазских школ.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
Из 600 человек, сдававших экзамены в Абхазский государственный университет, 523 абитуриента прошли вступительные испытания и рекомендованы к зачислению на первый курс. Об этом в интервью радио Sputnik
рассказала ответственный секретарь приемной комиссии АГУ, заместитель проректора Инга Ардзинба.
"Как будут распределяться эти 532 человека пока еще решается. Но я думаю, что в ближайшие дни мы определимся, кто из абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания будет рекомендован к зачислению на бюджетную основу, а кто - на платную. У нас уже начался дополнительный набор, сегодня проходит второй день вступительных испытаний, завтра будет последний - диктант", - отметила Ардзинба.
На дополнительный набор в этом году заявления подали 32 человека.
"В этом году, численность выпускников школ Абхазии составила 1853 человека, а количество абитуриентов – 600. Таким образом, доля абитуриентов Абхазского государственного университета от выпускников школ Абхазии в 2022 году по основному набору составила 32%", - отметила она.
Ардзинба добавила, что, исходя из количества поданных заявлений и результатов конкурса на поступление, что самыми востребованными для абитуриентов стали такие специальности, как международные отношения, прикладная математика и информатика, графический дизайн.
Дополнительный набор был объявлен в основном по тем направлениям, в которых не были освоены бюджетные места, а также на специальности, где по итогам вступительных испытаний был недобор абитуриентов.
"Это физика, математика, география, биология, даже юриспруденция – заочное отделение, дошкольное образование, история – абхазский сектор. Прием абитуриентов осуществлялся по 32 направлениям подготовки на 42 образовательные программы. В этом году мы впервые объявили прием абитуриентов на специальность "скульптура", на которую подали документы в основном выпускники художественного училища", - заметила Ардзинба.
Средний балл школьного аттестата абитуриентов при поступлении на бюджет составил 4,1, так же, как и средний балл аттестата абитуриентов, которые поступали на платные отделения. При этом, Ардзинба отметила, что средний балл при поступлении в вуз на бюджет составил 3,5 – на платные отделения – 3,2.