https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/priemnaya-kampaniya-skolko-chelovek-uzhe-postupilo-v-abkhazskiy-gosuniversitet-1040864068.html

Приемная кампания: сколько человек уже поступило в Абхазский госуниверситет

Приемная кампания: сколько человек уже поступило в Абхазский госуниверситет

В этом году доля абитуриентов, выбравших получение высшего образования на родине, составила чуть более 30% общего числа выпускников абхазских школ. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T15:37+0300

2022-08-11T15:37+0300

2022-08-11T15:59+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Из 600 человек, сдававших экзамены в Абхазский государственный университет, 523 абитуриента прошли вступительные испытания и рекомендованы к зачислению на первый курс. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала ответственный секретарь приемной комиссии АГУ, заместитель проректора Инга Ардзинба.На дополнительный набор в этом году заявления подали 32 человека."В этом году, численность выпускников школ Абхазии составила 1853 человека, а количество абитуриентов – 600. Таким образом, доля абитуриентов Абхазского государственного университета от выпускников школ Абхазии в 2022 году по основному набору составила 32%", - отметила она.Ардзинба добавила, что, исходя из количества поданных заявлений и результатов конкурса на поступление, что самыми востребованными для абитуриентов стали такие специальности, как международные отношения, прикладная математика и информатика, графический дизайн.Дополнительный набор был объявлен в основном по тем направлениям, в которых не были освоены бюджетные места, а также на специальности, где по итогам вступительных испытаний был недобор абитуриентов."Это физика, математика, география, биология, даже юриспруденция – заочное отделение, дошкольное образование, история – абхазский сектор. Прием абитуриентов осуществлялся по 32 направлениям подготовки на 42 образовательные программы. В этом году мы впервые объявили прием абитуриентов на специальность "скульптура", на которую подали документы в основном выпускники художественного училища", - заметила Ардзинба.Средний балл школьного аттестата абитуриентов при поступлении на бюджет составил 4,1, так же, как и средний балл аттестата абитуриентов, которые поступали на платные отделения. При этом, Ардзинба отметила, что средний балл при поступлении в вуз на бюджет составил 3,5 – на платные отделения – 3,2.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/beseda-s-buduschimi-diplomatami-inal-ardzinba-vstretilsya-so-studentami-mgimo-1040215126.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/vtoroy-konkurs-molodykh-liderov-gordost-abkhazii-proydet-v-agu-1039845573.html

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