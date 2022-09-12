https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/telo-pogibshego-na-donbasse-dobrovoltsa-dostavili-na-rodinu-1041461828.html

Тело погибшего на Донбассе добровольца доставили на родину

Тело погибшего на Донбассе добровольца доставили на родину

Сегодня на Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Трое из них - Лоран Смыр, Ахра и Артур Киркинадзе погибли в ходе боевых действий. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Тело Артура Киркинадзе, погибшего в боях за Донбасс, доставили в Сухум, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Перед отправкой в Донецке прошла церемония прощания и отпевание погибшего.Артур Киркинадзе прибыл на Донбасс со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, погибшим в марте, и погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября. У него осталось трое детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-pod-avdeevkoy-1041436587.html

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