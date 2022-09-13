https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-14-sentyabrya-1041494368.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием периферии Средиземноморского антициклона и прохождением холодного атмосферного фронта. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. В среду, 14 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем +18°С до +23°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии