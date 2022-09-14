https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/odkb-napravit-v-armeniyu-missiyu-vo-glave-s-gensekom-dlya-otsenki-situatsii-1041502149.html

ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации

ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T08:45+0300

2022-09-14T08:45+0300

2022-09-14T10:39+0300

армения

азербайджан

одкб

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041484026_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_93fc541256113d25c2e51d6b33ce288f.jpg

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению, сообщил секретариат по итогам сессии, которая прошла во вторник, 13 сентября.Помимо этого, по итогам сессии совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне своей ответственности.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/mid-rossii-prizval-armeniyu-i-azerbaydzhan-vozderzhatsya-ot-dalneyshey-eskalatsii-konflikta-1041483485.html

армения

азербайджан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

армения, азербайджан, одкб, политика