https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/odkb-napravit-v-armeniyu-missiyu-vo-glave-s-gensekom-dlya-otsenki-situatsii-1041502149.html
ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации
ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T08:45+0300
2022-09-14T08:45+0300
2022-09-14T10:39+0300
армения
азербайджан
одкб
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041484026_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_93fc541256113d25c2e51d6b33ce288f.jpg
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению, сообщил секретариат по итогам сессии, которая прошла во вторник, 13 сентября.Помимо этого, по итогам сессии совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне своей ответственности.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/mid-rossii-prizval-armeniyu-i-azerbaydzhan-vozderzhatsya-ot-dalneyshey-eskalatsii-konflikta-1041483485.html
армения
азербайджан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041484026_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f603a7f021cec89d519ab2c5f6af0e45.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, азербайджан, одкб, политика
армения, азербайджан, одкб, политика
ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации
08:45 14.09.2022 (обновлено: 10:39 14.09.2022)
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению, сообщил секретариат по итогам сессии, которая прошла во вторник, 13 сентября.
Их задачей станет оценка обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном, подготовка доклада главам государств и выработка предложений по деэскалации напряженности. В составе миссии также будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-членов организации.
Помимо этого, по итогам сессии совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне своей ответственности.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.