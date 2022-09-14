https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-15-sentyabrya-1041516419.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием влиянием антициклона с северо-запада. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В четверг, 15 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем +19°С до +24°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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погода в абхазии