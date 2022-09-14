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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием влиянием антициклона с северо-запада. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T15:35+0300
2022-09-14T15:35+0300
2022-09-14T15:57+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В четверг, 15 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем +19°С до +24°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 сентября
15:35 14.09.2022 (обновлено: 15:57 14.09.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В четверг, 15 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем +19°С до +24°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.