https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/v-mid-rossii-nazvali-uslovie-vozobnovleniya-zhenevskikh-diskussiy--1041510214.html

В МИД России назвали условие возобновления Женевских дискуссий

В МИД России назвали условие возобновления Женевских дискуссий

Москва обеспокоена многомесячным простоем Женевского формата по Грузии, Абхазии и Южной Осетии. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T17:15+0300

2022-09-14T17:15+0300

2022-09-14T17:15+0300

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россия

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женевские дискуссии

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Женевские дискуссии могут возобновить свою работу после получения ответов на поставленные Россией вопросы, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.Ранее сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану на встрече с югоосетинской делегацией в Цхинвале сообщил, что очередной раунд международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье может пройти 5 октября.В марте этого года должен был состояться 56-й раунд Женевских дискуссий, но сопредседатели от ООН, ОБСЕ и ЕС отказались от проведения мероприятия. "За несколько недель до него организаторы уведомили о том, что встреча в намеченные ранее сроки не состоится. При этом разумные причины такой отмены приведены не были, хотя большинство делегаций выражало готовность приехать на раунд. Вместо этого от западных партнеров стали чаще слышать утверждения о невозможности "вести дела в прежнем режиме", - напомнил Гончар.По его словам, если следовать такой логике, то тогда "становится проблематичным и проведение заседаний Женевских дискуссий на территории Швейцарии"."После того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии, швейцарская сторона объективно скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки. Как следствие, нами был поставлен вопрос о переносе раундов в другое, более приемлемое для всех участников переговоров место. Ожидаем от сопредседателей четких и внятных ответов на все поставленные нами вопросы, которые снимали бы российские озабоченности. Рассчитываем, что это позволит возобновить давно назревшую работу Женевских дискуссий", - добавил он.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/sopredsedatel-ot-obse-zayavil-kogda-mozhet-proyti-raund-zhenevskikh-diskussiy-po-zakavkazyu--1041501670.html

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