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Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября

Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября

Каким в Абхазии будет бархатный сезон, надолго ли зарядили дожди, свойственны ли для Черного моря смерчи, в эфире радио Sputnik рассказала главный... 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T10:06+0300

2022-09-15T10:06+0300

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Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября

Как сообщила метеоролог, с 15 сентября в Абхазии начнется активный вынос тепла с юга. "Мы будем находиться в теплом секторе южного циклона. Температуры воздуха будут доходить до 27 до 32 градусов, как летом. Начиная с 19 числа, постепенно будут наблюдаться перепады температур и атмосферного давления. С начала третьей декады температуры понизятся на 3-4 градуса как ночные, так и дневные. Первые пять дней третьей декады погода будет неустойчивой. Продолжительных осадков не видим, но будут грозы. Температура для конца сентября будет в пределах нормы", – рассказала Ахба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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