https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/akhba-o-pogode-v-abkhazii-do-kontsa-sentyabrya--1041517581.html
Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября
Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября
Каким в Абхазии будет бархатный сезон, надолго ли зарядили дожди, свойственны ли для Черного моря смерчи, в эфире радио Sputnik рассказала главный... 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T10:06+0300
2022-09-15T10:06+0300
2022-09-15T10:22+0300
радио
подкасты
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041517162_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f9db70a7aa520b6d7da06afd98abc882.jpg
Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября
Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября
Как сообщила метеоролог, с 15 сентября в Абхазии начнется активный вынос тепла с юга. "Мы будем находиться в теплом секторе южного циклона. Температуры воздуха будут доходить до 27 до 32 градусов, как летом. Начиная с 19 числа, постепенно будут наблюдаться перепады температур и атмосферного давления. С начала третьей декады температуры понизятся на 3-4 градуса как ночные, так и дневные. Первые пять дней третьей декады погода будет неустойчивой. Продолжительных осадков не видим, но будут грозы. Температура для конца сентября будет в пределах нормы", – рассказала Ахба. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041517162_62:0:951:667_1920x0_80_0_0_acc56adb1bb9323d104106f32e5a9d72.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахба о погоде в Абхазии до конца сентября
10:06 15.09.2022 (обновлено: 10:22 15.09.2022)
Каким в Абхазии будет бархатный сезон, надолго ли зарядили дожди, свойственны ли для Черного моря смерчи, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба.
Как сообщила метеоролог, с 15 сентября в Абхазии начнется активный вынос тепла с юга.
"Мы будем находиться в теплом секторе южного циклона. Температуры воздуха будут доходить до 27 до 32 градусов, как летом. Начиная с 19 числа, постепенно будут наблюдаться перепады температур и атмосферного давления. С начала третьей декады температуры понизятся на 3-4 градуса как ночные, так и дневные. Первые пять дней третьей декады погода будет неустойчивой. Продолжительных осадков не видим, но будут грозы. Температура для конца сентября будет в пределах нормы", – рассказала Ахба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.