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Молодежный театр Абхазии открыл новый сезон детским спектаклем
Молодежный театр Абхазии открыл новый сезон детским спектаклем
Спектакль, вдохновленный мотивами народных сказок, рассказывает юным зрителям о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей... 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T20:24+0300
2022-09-15T20:24+0300
2022-09-15T20:24+0300
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Абхазский молодежный театр открыл новый театральный сезон пьесой детской "Кто из нас сильней?", написанной по мотивам абхазских сказок, рассказал радио Sputnik директор государственного молодежного театра Аслан Еник.Автором сценария, основанного на народных сказках, стала Эсма Тодуа, для которой это стало первым опытом подобной работы. Режиссером постановщиком выступила Ирма Гулуа, для которой этот спектакль стал вторым.Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Абхазского государственного драматического театра 15-16 сентября, в 16:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/1039913372.html
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культура, новости, абхазия, театр, абхазский государственный молодежный театр
культура, новости, абхазия, театр, абхазский государственный молодежный театр
Молодежный театр Абхазии открыл новый сезон детским спектаклем
Спектакль, вдохновленный мотивами народных сказок, рассказывает юным зрителям о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Абхазский молодежный театр открыл новый театральный сезон пьесой детской "Кто из нас сильней?", написанной по мотивам абхазских сказок, рассказал радио Sputnik директор государственного молодежного театра Аслан Еник.
Автором сценария, основанного на народных сказках, стала Эсма Тодуа, для которой это стало первым опытом подобной работы. Режиссером постановщиком выступила Ирма Гулуа, для которой этот спектакль стал вторым.
"Решили открыть театральный сезон именного с этой постановки, так как спектаклей для детей на абхазском языке очень мало. И то обстоятельство, что написан такой сценарий меня очень радует, надеюсь, что мы продолжим совместную работу с Есмой Тодуа", - сказал Еник.
Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Абхазского государственного драматического театра 15-16 сентября, в 16:00.