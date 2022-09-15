https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/molodezhnyy-teatr-abkhazii-otkryl-novyy-sezon-detskim-spektaklem-1041539002.html

Молодежный театр Абхазии открыл новый сезон детским спектаклем

Молодежный театр Абхазии открыл новый сезон детским спектаклем

Спектакль, вдохновленный мотивами народных сказок, рассказывает юным зрителям о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей... 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T20:24+0300

2022-09-15T20:24+0300

2022-09-15T20:24+0300

в абхазии

культура

новости

абхазия

театр

абхазский государственный молодежный театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0e/1039573864_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_bd974f19c3e5681382e2479086a78a4c.jpg

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Абхазский молодежный театр открыл новый театральный сезон пьесой детской "Кто из нас сильней?", написанной по мотивам абхазских сказок, рассказал радио Sputnik директор государственного молодежного театра Аслан Еник.Автором сценария, основанного на народных сказках, стала Эсма Тодуа, для которой это стало первым опытом подобной работы. Режиссером постановщиком выступила Ирма Гулуа, для которой этот спектакль стал вторым.Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Абхазского государственного драматического театра 15-16 сентября, в 16:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/1039913372.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, новости, абхазия, театр, абхазский государственный молодежный театр