https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/odin-shag-nazad-no-dva-shaga-vpered-v-buduschem-1041529108.html

Один шаг назад, но два шага вперед в будущем

Один шаг назад, но два шага вперед в будущем

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, как проигранные битвы могут сказаться на итоге военного конфликта в целом и о том, как медиа формируют... 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T12:21+0300

2022-09-15T12:21+0300

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донбасс

россия

мнение

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Война, она такая. Очень редко она бывает исключительно победоносной. Если нет какого-то грандиозного превосходства в живой силе и технике, в процессе достижения цели случаются и поражения. Главное, чтобы они не стали фатальными, необратимыми по последствиям. Так и случилось с союзной армией на Украине. Огромные площади, растянутая линия фронта, нехватка личного состава привели к тому, что украинское командование, вооружившись новыми видами оружия, поставляемого всеми странами альянса НАТО, нашло слабое место в обороне и совершило дерзкий прорыв далеко в глубь территории, не так давно освобожденной армией России и ополченцами Донбасса. Очень обидное поражение, репутационный удар, шаг назад. Подробности потерь, связанных с необходимостью отводить войска на новые рубежи, не стану пояснять. В информационном поле есть масса возможностей почитать, посмотреть и сделать собственные выводы. Если интересно, конечно.Меня поражают злопыхатели. И если это толкователи проукраинского вектора, то их можно понять. На данном этапе они празднуют, хоть и не масштабную, но победу. Раздражают те, кто должен бы, по логике вещей, переживать за собственную армию, за свой народ, за Родину. Это каким надо быть лицемером, чтобы быть обладателем российского гражданства и устраивать танцы на костях погибших солдат. Чему вы радуетесь, не пойму?Попробуем, гипотетически, представить различные варианты завершения специальной военной операции на Украине. Начнем с плохого. Россия не достигла поставленных целей, вынуждена отступить, уйти из Донбасса, покинуть Крым. Вы не видите, в какой кураж вошли украинские политики, как подросли у них аппетиты? Теперь им этого мало.Они уже высчитывают, какими репарациями обложат Россию на века вперед. А после Изюмского прорыва еще больше – замахнулись на раздел России, на ее полную демилитаризацию. Неужели вы этого желаете своей стране?! Или вы наивно полагаете, что после капитуляции вы предъявите свои злопыхательские посты в соцсетях и вас пощадят? И специально выделю тех, кто живет в Абхазии. Вы сомневаетесь, что следом за этим война придет на нашу землю?!Спешу вас разочаровать. Никаких Мукдена и Цусимы не было. Да, отошли на новую линию обороны. Но это было сделано достаточно организованно, с минимальными потерями в личном составе и в технике. Перестаньте идти на поводу у западной и украинской пропаганды, никакой катастрофы не произошло. У меня нет и малейшего сомнения, что будут сделаны правильные выводы, группировки нарастят боеспособность в самое ближайшее время, и для НАТО и их приспешников все станет совсем не радужно. Почитайте историю, наконец. Россия всегда умела восстановиться и добиться полной и безоговорочной победы на полях сражений. Будут впереди еще наступления. К тому же зима на носу. И Киеву придется принять новую реальность.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/kak-yadernoe-oruzhie-obespechit-pobedu-rossii-na-ukraine-1041053659.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/ubiytsy-i-posobniki-na-kom-derzhitsya-kievskiy-rezhim-1041234379.html

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