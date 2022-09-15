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https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/oon-prizvala-armeniyu-i-azerbaydzhan-prodolzhit-peregovory-1041536660.html
ООН призвала Армению и Азербайджан продолжить переговоры
ООН призвала Армению и Азербайджан продолжить переговоры
Боевые действия на армяно-азербайджанской границе вспыхнули в ночь с 12 на 13 сентября, стороны обвиняют друг друга в провокации и сообщают о потерях. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T18:28+0300
2022-09-15T18:28+0300
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Организация Объединенных Наций призвала Баку и Ереван соблюдать положения договора о перемирии и вернуться за стол переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника генсека ООН Мирослава Янчи на заседании Совбеза.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.Совет коллективной безопасности ОДКБ 13 сентября принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/odkb-napravit-v-armeniyu-missiyu-vo-glave-s-gensekom-dlya-otsenki-situatsii-1041502149.html
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в мире, новости, армения, азербайджан
в мире, новости, армения, азербайджан

ООН призвала Армению и Азербайджан продолжить переговоры

18:28 15.09.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Гаага
Города мира. Гаага - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Боевые действия на армяно-азербайджанской границе вспыхнули в ночь с 12 на 13 сентября, стороны обвиняют друг друга в провокации и сообщают о потерях.
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Организация Объединенных Наций призвала Баку и Ереван соблюдать положения договора о перемирии и вернуться за стол переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника генсека ООН Мирослава Янчи на заседании Совбеза.
"В ближайшее время стороны должны выполнить свои обязательства об исполнении Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Мы призываем их вернуться за стол переговоров и предпринять шаги для подписания прочного мирного договора", - сказал Янча.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
Совет коллективной безопасности ОДКБ 13 сентября принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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