https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/oon-prizvala-armeniyu-i-azerbaydzhan-prodolzhit-peregovory-1041536660.html

ООН призвала Армению и Азербайджан продолжить переговоры

ООН призвала Армению и Азербайджан продолжить переговоры

Боевые действия на армяно-азербайджанской границе вспыхнули в ночь с 12 на 13 сентября, стороны обвиняют друг друга в провокации и сообщают о потерях. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T18:28+0300

2022-09-15T18:28+0300

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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Организация Объединенных Наций призвала Баку и Ереван соблюдать положения договора о перемирии и вернуться за стол переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника генсека ООН Мирослава Янчи на заседании Совбеза.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.Совет коллективной безопасности ОДКБ 13 сентября принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/odkb-napravit-v-armeniyu-missiyu-vo-glave-s-gensekom-dlya-otsenki-situatsii-1041502149.html

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