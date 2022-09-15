https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/pochti-400-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-park-za-leto-2022-goda-1041516320.html
Почти 400 тысяч человек посетили Рицинский парк за лето 2022 года
Почти 400 тысяч человек посетили Рицинский парк за лето 2022 года
С 1 января по 1 сентября 2022 года за въезд на территорию Рицинского парка было продано билетов на сумму более 300 миллионов рублей. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T13:44+0300
2022-09-15T13:44+0300
2022-09-15T14:09+0300
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. За минувшее лето Рицинский национальный реликтовый парк посетило 394 959 человек, рассказал корреспонденту Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Он уточнил, что в июне в парке побывало 90 513 туристов, в июле – 146 177 и в августе – 158 269 человек.С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетили 492 954 человека, что на 58 321 человека меньше аналогичного периода 2021 года. Багателия связывает это с дождливой весной и прохладными погодными условиями в июне.Весной 2022 года правительство Абхазии приняло решение о повышении стоимости билета за въезд на территорию Рицинского парка с 350 до 700 рублей для взрослых посетителей и со 100 до 200 рублей для детей в возрасте от восьми до 12 лет.По словам Багателия, на 1 сентября текущего года было продано билетов на сумму 309,9 миллиона. В тот же период в прошлом году сумма выручки составила 184,7 миллиона рублей. За тот же период годом ранее Рицинский парк посетили 427 049 человек. Всего за 2021 год было продано 716 тысяч билетов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/ritsinskiy-park-i-novoafonskaya-peschera-budut-pomogat-tkuarchalu-i-ochamchyre-1040439292.html
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абхазия, озеро рица, отдых в абхазии, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, озеро рица, отдых в абхазии, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Почти 400 тысяч человек посетили Рицинский парк за лето 2022 года
13:44 15.09.2022 (обновлено: 14:09 15.09.2022)
С 1 января по 1 сентября 2022 года за въезд на территорию Рицинского парка было продано билетов на сумму более 300 миллионов рублей.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. За минувшее лето Рицинский национальный реликтовый парк посетило 394 959 человек, рассказал корреспонденту Sputnik директор объекта Адамур Багателия.
Он уточнил, что в июне в парке побывало 90 513 туристов, в июле – 146 177 и в августе – 158 269 человек.
С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетили 492 954 человека, что на 58 321 человека меньше аналогичного периода 2021 года. Багателия связывает это с дождливой весной и прохладными погодными условиями в июне.
"Несмотря на небольшое снижение посещаемости, последние два года рекордные. Сезон еще не закончился. Мы очень надеемся, что он продлится дольше, чем прошлогодний. Главное, чтобы была хорошая погода и благоприятные условия в мире", – отметил он.
Весной 2022 года правительство Абхазии приняло решение о повышении стоимости билета за въезд на территорию Рицинского парка с 350 до 700 рублей для взрослых посетителей и со 100 до 200 рублей для детей в возрасте от восьми до 12 лет.
По словам Багателия, на 1 сентября текущего года было продано билетов на сумму 309,9 миллиона. В тот же период в прошлом году сумма выручки составила 184,7 миллиона рублей. За тот же период годом ранее Рицинский парк посетили 427 049 человек. Всего за 2021 год было продано 716 тысяч билетов.