https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/pochti-400-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-park-za-leto-2022-goda-1041516320.html

Почти 400 тысяч человек посетили Рицинский парк за лето 2022 года

Почти 400 тысяч человек посетили Рицинский парк за лето 2022 года

С 1 января по 1 сентября 2022 года за въезд на территорию Рицинского парка было продано билетов на сумму более 300 миллионов рублей. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T13:44+0300

2022-09-15T13:44+0300

2022-09-15T14:09+0300

абхазия

в абхазии

озеро рица

отдых в абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/04/1032972070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b5d44feea1af2d61d797bc40edb104c.jpg

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. За минувшее лето Рицинский национальный реликтовый парк посетило 394 959 человек, рассказал корреспонденту Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Он уточнил, что в июне в парке побывало 90 513 туристов, в июле – 146 177 и в августе – 158 269 человек.С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетили 492 954 человека, что на 58 321 человека меньше аналогичного периода 2021 года. Багателия связывает это с дождливой весной и прохладными погодными условиями в июне.Весной 2022 года правительство Абхазии приняло решение о повышении стоимости билета за въезд на территорию Рицинского парка с 350 до 700 рублей для взрослых посетителей и со 100 до 200 рублей для детей в возрасте от восьми до 12 лет.По словам Багателия, на 1 сентября текущего года было продано билетов на сумму 309,9 миллиона. В тот же период в прошлом году сумма выручки составила 184,7 миллиона рублей. За тот же период годом ранее Рицинский парк посетили 427 049 человек. Всего за 2021 год было продано 716 тысяч билетов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/ritsinskiy-park-i-novoafonskaya-peschera-budut-pomogat-tkuarchalu-i-ochamchyre-1040439292.html

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, озеро рица, отдых в абхазии, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)