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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия циклона с северо-запада. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T14:50+0300
2022-09-15T14:50+0300
2022-09-15T15:17+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В пятницу, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 сентября
14:50 15.09.2022 (обновлено: 15:17 15.09.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия циклона с северо-запада.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В пятницу, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.