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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 сентября

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия циклона с северо-запада. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В пятницу, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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