https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/semnadtsat-tonn-gumanitarnogo-gruza-bylo-peredano-abkhazskim-dobrovoltsam-na-donbasse-1041527377.html
Семнадцать тонн гуманитарного груза было передано абхазским добровольцам на Донбассе
Семнадцать тонн гуманитарного груза было передано абхазским добровольцам на Донбассе
Большую часть груза составляли продукты питания и бутилированная вода. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T10:47+0300
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии вернулись из Донецка, куда доставили 17 тонн гуманитарного груза для добровольцев из республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, по поручению руководства страны раненым бойцам было перечислено по сто тысяч рублей из фонда правительства Абхазии.МЧС Абхазии начало формировать очередной гуманитарный груз для ДНР 2 сентября. В сборе могли принять участие все неравнодушные граждане республики. Абхазские спасатели выехали из Сухума 12 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/novaya-rabota-i-zhelanie-ostatsya-kak-bezhentsy-iz-donbassa-ustroili-zhizn-v-abkhazii-1041436290.html
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абхазия, новости, мчс абхазии, донбасс
абхазия, новости, мчс абхазии, донбасс
Семнадцать тонн гуманитарного груза было передано абхазским добровольцам на Донбассе
Большую часть груза составляли продукты питания и бутилированная вода.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik.
Сотрудники МЧС Абхазии вернулись из Донецка, куда доставили 17 тонн гуманитарного груза для добровольцев из республики. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Семь тонн из семнадцати были сформированы администрацией и жителями Очамчырского района. Для выходцев из Абхазии, воюющих на Донбассе, собирали продукты питания, воду и сладкие напитки.
Кроме того, по поручению руководства страны раненым бойцам было перечислено по сто тысяч рублей из фонда правительства Абхазии.
МЧС Абхазии начало формировать очередной гуманитарный груз для ДНР 2 сентября. В сборе могли принять участие все неравнодушные граждане республики. Абхазские спасатели выехали из Сухума 12 сентября.