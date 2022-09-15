https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/semnadtsat-tonn-gumanitarnogo-gruza-bylo-peredano-abkhazskim-dobrovoltsam-na-donbasse-1041527377.html

Семнадцать тонн гуманитарного груза было передано абхазским добровольцам на Донбассе

Семнадцать тонн гуманитарного груза было передано абхазским добровольцам на Донбассе

Большую часть груза составляли продукты питания и бутилированная вода. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T10:47+0300

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии вернулись из Донецка, куда доставили 17 тонн гуманитарного груза для добровольцев из республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, по поручению руководства страны раненым бойцам было перечислено по сто тысяч рублей из фонда правительства Абхазии.МЧС Абхазии начало формировать очередной гуманитарный груз для ДНР 2 сентября. В сборе могли принять участие все неравнодушные граждане республики. Абхазские спасатели выехали из Сухума 12 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/novaya-rabota-i-zhelanie-ostatsya-kak-bezhentsy-iz-donbassa-ustroili-zhizn-v-abkhazii-1041436290.html

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