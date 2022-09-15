https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/vlasti-gudauty-rekomendovali-krestyanam-vaktsinirovat-skot-ot-infektsiy-1041533927.html

Власти Гудауты рекомендовали крестьянам вакцинировать скот от инфекций

Власти Гудауты рекомендовали крестьянам вакцинировать скот от инфекций

В некоторых селах Гудаутского района зафиксированы единичные случаи заражения крупного рогатого скота опасными инфекционными заболеваниями. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T15:53+0300

2022-09-15T15:53+0300

2022-09-15T15:53+0300

абхазия

гудаутский район

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гудауты рекомендовали крестьянам вакцинировать скот от инфекционных заболеваний эмкар (эмфизематозный карбункул - прим.ред) и гемо (гемофильная инфекция). Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия."Эти заболевания в основном уничтожают молодое поголовье. Например, в прошлом году в горах произошла вспышка, и десятки голов погибли. В связи с этим мы напоминаем и призываем крестьян вакцинировать своих животных. Препараты можно приобрести в ветклиниках. Одного флакона стоимостью около 500 рублей хватает на 30 голов скота", – отметил Кварацхелия.По его словам, эмкар и гемо можно распознать по некоторых симптомам – у животных пропадает аппетит и повышается температура тела, им сложно передвигаться, а мясо становится водянистым и непригодным для употребления. Смерть может наступить в течение трех-четырех дней после проявления первых симптомов. Есть мясо такого животного специалисты не рекомендуют, а тело уже умершего животного советуют сжечь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/delay-kopyta-kak-v-rayonakh-abkhazii-boryutsya-s-beskhoznoy-skotinoy-1040576693.html

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