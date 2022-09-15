https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/vlasti-gudauty-rekomendovali-krestyanam-vaktsinirovat-skot-ot-infektsiy-1041533927.html
Власти Гудауты рекомендовали крестьянам вакцинировать скот от инфекций
Власти Гудауты рекомендовали крестьянам вакцинировать скот от инфекций
В некоторых селах Гудаутского района зафиксированы единичные случаи заражения крупного рогатого скота опасными инфекционными заболеваниями. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T15:53+0300
2022-09-15T15:53+0300
2022-09-15T15:53+0300
абхазия
гудаутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/1d/1033301875_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_409d1f9593a459e2bbf73dcf6252593f.jpg
СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гудауты рекомендовали крестьянам вакцинировать скот от инфекционных заболеваний эмкар (эмфизематозный карбункул - прим.ред) и гемо (гемофильная инфекция). Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия."Эти заболевания в основном уничтожают молодое поголовье. Например, в прошлом году в горах произошла вспышка, и десятки голов погибли. В связи с этим мы напоминаем и призываем крестьян вакцинировать своих животных. Препараты можно приобрести в ветклиниках. Одного флакона стоимостью около 500 рублей хватает на 30 голов скота", – отметил Кварацхелия.По его словам, эмкар и гемо можно распознать по некоторых симптомам – у животных пропадает аппетит и повышается температура тела, им сложно передвигаться, а мясо становится водянистым и непригодным для употребления. Смерть может наступить в течение трех-четырех дней после проявления первых симптомов. Есть мясо такого животного специалисты не рекомендуют, а тело уже умершего животного советуют сжечь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/delay-kopyta-kak-v-rayonakh-abkhazii-boryutsya-s-beskhoznoy-skotinoy-1040576693.html
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/1d/1033301875_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d960c61b412500a76cc1c444bb7e22b6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гудаутский район
абхазия, гудаутский район
Власти Гудауты рекомендовали крестьянам вакцинировать скот от инфекций
В некоторых селах Гудаутского района зафиксированы единичные случаи заражения крупного рогатого скота опасными инфекционными заболеваниями.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гудауты рекомендовали крестьянам вакцинировать скот от инфекционных заболеваний эмкар (эмфизематозный карбункул - прим.ред) и гемо (гемофильная инфекция). Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.
Он уточнил, что в нынешнем сезоне в некоторых селах района зафиксированы единичные случаи заражения среди крупного рогатого скота.
"Эти заболевания в основном уничтожают молодое поголовье. Например, в прошлом году в горах произошла вспышка, и десятки голов погибли. В связи с этим мы напоминаем и призываем крестьян вакцинировать своих животных. Препараты можно приобрести в ветклиниках. Одного флакона стоимостью около 500 рублей хватает на 30 голов скота", – отметил Кварацхелия.
По его словам, эмкар и гемо можно распознать по некоторых симптомам – у животных пропадает аппетит и повышается температура тела, им сложно передвигаться, а мясо становится водянистым и непригодным для употребления.
Смерть может наступить в течение трех-четырех дней после проявления первых симптомов. Есть мясо такого животного специалисты не рекомендуют, а тело уже умершего животного советуют сжечь.