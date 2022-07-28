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Делай копыта: как в районах Абхазии борются с бесхозной скотиной

Делай копыта: как в районах Абхазии борются с бесхозной скотиной

На протяжении многих лет бродячий скот причиняет неудобства жителям и гостям городов и районов страны, а также наносит ущерб насаждениям и приводит к ДТП на... 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T20:28+0300

2022-07-28T20:28+0300

2022-07-28T20:47+0300

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О том, каковы последствия свободного разгула коров и лошадей, как в районах борются с этой проблемой и есть ли от этого результат, а также почему хозяева не могут или не хотят контролировать своих животных, читайте в материале Sputnik.Гагрский районПо словам директора "Спецавтохозяйства" Гагрского района Тимура Бигвава, вопрос с бродячим скотом актуален круглый год, и решить эту проблему довольно проблематично. Местные власти не раз проводили разъяснительные беседы с хозяевами коров и лошадей, но эффект от этого ощущается только в городской черте.По его наблюдениям, в Гагрском районе меньше всего бродячей скотины встречается в Пицунде. Бесхозные коровы и лошади - это большая проблема для властей. Они не только уничтожают зеленые насаждения, но и проникают на территории мемориальных комплексов и памятников, где оставляют следы своей жизнедеятельности. Нередко они становятся причинами ДТП, которые иногда приводят и к человеческим жертвам.В борьбе с бродячим скотом в Гагрском районе применялись разные, в том числе непопулярные меры. Например, животных "арестовывали" до появления владельцев. Как рассказал Бигвава, бывали случаи, когда по 20-30 лошадей и коров загоняли в гараж "Спецавтохозяйства". И это не всегда заканчивалось спокойным обсуждением проблемы с хозяевами, которые приходили их забирать."С февраля по апрель этого года мы боролись с этим устоявшимся явлением и, честно говоря, определенный результат был. У нас нет законных оснований их штрафовать, но мы предупреждали хозяев о том, что в следующий раз изымем скот и передадим малоимущим, многодетным семьям", - поделился он.В некоторой степени угрозы сработали. Лошадей с тех пор в городской черте Гагры не видно, но коровы там все же периодически появляются. Бигвава считает, что для эффективного решения этой проблемы необходимо создать отдельную организацию или структуру, которая будет вплотную заниматься этой задачей.Гудаутский районВ Гудауте тоже не раз предпринимали попытки искоренить проблему скота, гуляющего в черте города, путем его отлова и водворения в одно из недостроенных зданий в центре. Как подчеркнул директор Управления жилищно-коммунального хозяйства Гудаутского района Феликс Симсим, такие меры не особо эффективны и нужно работать с самосознанием населения."Эффект дали беседы с жителями. Бывало, ездили по дворам и говорили с людьми, подключали глав сельских администраций. Вижу, что в городе стало гораздо меньше крупнорогатого скота. Либо крестьяне стали закрывать животных на своих территориях, либо продали их", - сказал он.В феврале прошлого года коммунальные службы Гудауты объявили о том, что будут вывозить за пределы города бесхозно разгуливающий скот, большая часть которого приходила в город из села Лыхны. Симсим подчеркнул отсутствие такой необходимости на текущий момент.Гулрыпшский районТщетными назвал попытки загонять скот в отведенные места начальник ЖКХ Гулрыпшского района Рауль Харазия.Гулрыпшский район - это район сельскохозяйственный. На его территории много сел, в которых крестьяне держат скот. Но животные не остаются в пределах деревень и в поисках пищи уходят дальше. Сельчане объясняют это тем, что у них нет возможности кормить своих подопечных во дворе, и они вынуждены выпускать животных на улицу.Харазия считает, что этой проблемой должны заниматься ветеринарные службы. Одними силами ЖКХ исправить ситуацию невозможно. Он также обратил внимание на то, что хозяев коров и быков всегда легче найти, в то время как владельцев лошадей - почти невозможно."Коровы дают молоко, мясо и люди дорожат ими, в отличие от лошадей. До поры до времени они бесхозные, пока речь не зайдет о намерениях пойти на крайние меры. Тогда они быстро появляются и устраивают конфликты", - сказал начальник ЖКХ.По мнению Харазия, одно из оптимальных решений - выделение в каждом селе определенной территории, на которой скот мог бы пастись. Но для этого также надо будет нанять пастуха, возможно, за счет средств самих владельцев животных.Очамчырский районВласти Очамчырского района тоже решили последовать опыту коллег и в июле этого года объявили о введении "санкций" против беспризорного скота и его хозяев. По решению районного собрания и местной администрации определили и подготовили специальное помещение, в которое загоняют весь скот, разгуливающий по улицам города.Начальник ЖКХ Очамчырского района Астанда Ашуба назвала это вынужденной мерой, так как животные наносят материальный ущерб городу."Мы нанесли бирки на скот и уже загнали в это помещение несколько животных. Сначала мы строго предупреждаем владельцев, но во второй уже будем облагать штрафом в размере 300 рублей. Если это снова повторится, то сумма штрафа будет увеличиваться с каждым разом", - сказала она.Ашуба добавила, что власти несут ответственность за скот, пока он находится в загоне и в связи с этим животные находятся под охраной. При этом их поят и кормят всего раз в день из-за нехватки средств, не предусмотренных на покрытие таких расходов.Новая практика показала, что далеко не все владельцы животных о них беспокоятся, так как за некоторыми парнокопытными несколько дней никто не приходил. Более того, часть местных крестьян и вовсе отказалась надевать бирки на своих "кормильцев" без объяснения причин."Держать их тут неделями мы не можем. Таких денег у нас нет. Пока загон вмещает около 8-9 животных, но по городу, конечно, их ходит намного больше. Жители нашего района отнеслись к этому по-разному. Кто-то одобрил такие меры, а кто-то был против. Потрачено немало денег на преображение парков, скверов, самого города, а скотина каждый год все съедает", - посетовала Ашуба.Бродячие скотина не брезгует "лакомиться" и содержимым мусорных контейнеров, после чего люди пьют молоко или едят это мясо, с сожалением отметила Ашуба.В случае, если в течение трех дней после закрытия скотины в загоне, ее хозяева не объявятся, животных будут вывозить и отпускать в селе Илор. Также запланирована встреча руководства администрации Очамчырского района с крестьянами, на которой намерены обсудить эту тему.Ткуарчалский районУсиленную борьбу с бродячим скотом в Ткуарче начали около двух лет назад и эффект от этого оказался положительным, сообщил глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия."Нам, наконец, удалось посадить в городе цветы – на полтора миллиона рублей этой весной. Если раньше здесь бродило в общей сложности до 70 коров, то сейчас их почти нет. Иногда встречаются одно или два животных, но мы их быстро прогоняем. В принципе, у нас ситуация в этом плане проще, чем по всей Абхазии", - сказал он.Началось все со штрафов в размере трех тысяч рублей, который вырастал до пяти тысяч рублей при повторном обнаружении скотины в черте города. Дочия рассказал, что его утвердили депутаты Собрания Ткуарчалского района и, судя по всему, владельцы не были готовы отдавать такие суммы за "прогулки" своих животных и стали внимательнее за ними следить.При этом он не отрицает, что иногда приходилось применять негуманные способы решения проблемы. После того, как табун лошадей забежал в парк и едва не покалечил детей, в Ткуарчале застрелили 22 лошади."Конечно, мне не хотелось давать такую команду, но довели до этого. Крестьяне считали, что лучше отпустить их в город, чем отправлять в лес. Я собрал людей в селах и объяснил, что так продолжаться не может. Они поняли, и я благодарен им за это", - поделился глава района.С тех пор, добавил он, хозяева не допускают появления своих лошадей в городской черте. Коровам тоже "досталось" за последние годы. По словам Дочия, однажды в городе выловили около десяти коров и вывезли в село Тамыш.Галский районУправление городского хозяйства Галского района подготовило в 2021 году проект документа, содержащего правила выгула домашних животных и крупного рогатого скота. Этот документ утвердили местные депутаты, рассказал первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба."Были утверждены штрафы за выпас в неположенном месте, разработаны специальные бланки, на которых фиксировались эти нарушения. Один из этапов работы включал в себя биркование скота для того чтобы мы знали, кто хозяин животного и откуда оно. Благодаря этому мы могли фиксировать штрафы, а ветслужбы - знать, вакцинировано животное или нет", - уточнил Адлейба.Согласно принятому документу, скот не должен находиться в центральной части города и на республиканской трассе в пределах Галского района. Также, если животное с биркой замечено в городе, то его хозяин должен будет заплатить 500 рублей штрафа. Если за аналогичное нарушение "привлекут" скотину без бирки, то ее хозяину придется выложить 3000 рублей. В случае неуплаты штрафа, к делу подключатся правоохранительные органы. Речи об изъятии или отстреле животных пока не идет.Программа по биркованию крупного рогатого скота в полной мере все еще не реализована, констатировал Адлейба. Связано это с тем, что владельцы животных от этого отказались. Нанести "метку" удалось двумстам быкам и коровам."В течение года мы проводили информационную работу, давали объявление об этом на телевидении, вешали листовки на столбах, встречались с людьми. Минимальный эффект от этого был, но, к сожалению, пока не будут приняты решительные меры, мы с этим вопросом не справимся", - подчеркнул замглавы районной администрации.В ближайшую неделю в Гале обустроят специальный загон, где будут держать бродячий скот. Адлейба предупредил, что власти не будут отдавать животных хозяевам без квитанций о погашенном штрафе.Сухумский районПолучить информацию о состоянии дел в Сухумском районе по этой теме от властей Информационному агентству Sputnik не удалось.

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