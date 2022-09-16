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Беслан Эшба рассказал брянским предпринимателям о потенциале Абхазии
Беслан Эшба рассказал брянским предпринимателям о потенциале Абхазии
Делегация из абхазской столицы отправилась в Брянск по случаю празднования Дня города. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T21:37+0300
2022-09-16T21:37+0300
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Глава Сухума Беслан Эшба встретился в Брянске с главой города Мариной Дбар и местными предпринимателями, сообщает пресс-служба столичной администрации."Хотелось бы подчеркнуть наши транзитные возможности. Мы рассматриваем возможности поставки товаров и услуг, техники в третьи страны, используя нашу площадку. У нас великолепное инвестиционное законодательство, предусматриваются налоговые каникулы, то есть, созданы условия для того, чтобы предусмотреть все варианты сотрудничества", - рассказал Эшба.Делегация из Сухума поехала в Брянск, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня города, который отмечается 17 сентября. В этот день в 1943 году Брянск был освобожден советскими войсками от фашистских захватчиков.Брянск - город-побратим Сухума. Соглашение об этом было подписано главами администраций 13 июля 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/sukhum-i-bryansk-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1040228530.html
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Беслан Эшба рассказал брянским предпринимателям о потенциале Абхазии
Делегация из абхазской столицы отправилась в Брянск по случаю празднования Дня города.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik.
Глава Сухума Беслан Эшба встретился в Брянске с главой города Мариной Дбар и местными предпринимателями, сообщает
пресс-служба столичной администрации.
На встрече присутствовали представители промышленной отрасли, туризма, сельского хозяйства, а также руководитель крупного мясокомбината "Царьмясо".
"Хотелось бы подчеркнуть наши транзитные возможности. Мы рассматриваем возможности поставки товаров и услуг, техники в третьи страны, используя нашу площадку. У нас великолепное инвестиционное законодательство, предусматриваются налоговые каникулы, то есть, созданы условия для того, чтобы предусмотреть все варианты сотрудничества", - рассказал Эшба.
Делегация из Сухума поехала в Брянск, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня города, который отмечается 17 сентября. В этот день в 1943 году Брянск был освобожден советскими войсками от фашистских захватчиков.
Брянск - город-побратим Сухума. Соглашение об этом было подписано главами администраций 13 июля 2022 года.