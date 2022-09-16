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Бжания и Чернышенко обсудили развитие туристической отрасли в Абхазии
Бжания и Чернышенко обсудили развитие туристической отрасли в Абхазии
В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Абхазией и Россией, а также динамику развития Абхазии в последние годы. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T14:03+0300
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с заместителем председателя российского правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрием Чернышенко обсудил вопросы развития туристической отрасли в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Зампредседателя российского правительства подчеркнул, что безопасно российские туристы сейчас могут отдыхать только в дружественных странах. И Абхазия, которую Россия считает своим верным и надежным другом, для россиян может стать прекрасным вариантом для путешествия.В ходе встречи Бжания и Чернышенко также обсудили развитие инфраструктуры в республике, в том числе запуск Сухумского аэропорта, который поспособствует экономическому росту и процветанию Абхазии, а также расширение пропускной способности КПП "Псоу".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/strategicheskiy-partner-14-let-dipotnosheniyam-abkhazii-i-rossii-1041414444.html
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абхазия, россия, новости, аслан бжания
абхазия, россия, новости, аслан бжания
Бжания и Чернышенко обсудили развитие туристической отрасли в Абхазии
14:03 16.09.2022 (обновлено: 14:28 16.09.2022)
В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Абхазией и Россией, а также динамику развития Абхазии в последние годы.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с заместителем председателя российского правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрием Чернышенко обсудил вопросы развития туристической отрасли в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Реализуются важные инвестиционные проекты, растет товарооборот между Россией и Абхазией, считаю это весьма важным. Главная цель моего визита – поговорить о туристической отрасли Абхазии. Абхазия была жемчужиной Советского Союза, и огромное число российских туристов продолжают сюда приезжать", – отметил Дмитрий Чернышенко.
Зампредседателя российского правительства подчеркнул, что безопасно российские туристы сейчас могут отдыхать только в дружественных странах. И Абхазия, которую Россия считает своим верным и надежным другом, для россиян может стать прекрасным вариантом для путешествия.
В ходе встречи Бжания и Чернышенко также обсудили развитие инфраструктуры в республике, в том числе запуск Сухумского аэропорта, который поспособствует экономическому росту и процветанию Абхазии, а также расширение пропускной способности КПП "Псоу".