https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/bzhaniya-i-chernyshenko-obsudili-razvitie-turisticheskoy-otrasli-v-abkhazii-1041545561.html

Бжания и Чернышенко обсудили развитие туристической отрасли в Абхазии

Бжания и Чернышенко обсудили развитие туристической отрасли в Абхазии

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Абхазией и Россией, а также динамику развития Абхазии в последние годы. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T14:03+0300

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с заместителем председателя российского правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрием Чернышенко обсудил вопросы развития туристической отрасли в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Зампредседателя российского правительства подчеркнул, что безопасно российские туристы сейчас могут отдыхать только в дружественных странах. И Абхазия, которую Россия считает своим верным и надежным другом, для россиян может стать прекрасным вариантом для путешествия.В ходе встречи Бжания и Чернышенко также обсудили развитие инфраструктуры в республике, в том числе запуск Сухумского аэропорта, который поспособствует экономическому росту и процветанию Абхазии, а также расширение пропускной способности КПП "Псоу".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/strategicheskiy-partner-14-let-dipotnosheniyam-abkhazii-i-rossii-1041414444.html

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