https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/strategicheskiy-partner-14-let-dipotnosheniyam-abkhazii-i-rossii-1041414444.html

Стратегический партнер: 14 лет дипотношениям Абхазии и России

Стратегический партнер: 14 лет дипотношениям Абхазии и России

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены... 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T14:10+0300

2022-09-09T14:10+0300

2022-09-09T14:18+0300

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Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом мирного будущего абхазского народа и существования республики в качестве независимого государства. Межгосударственные отношения стран поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.SputnikСнятие блокады6 марта 2008 года Россия официально объявила о выходе из режима торгово-экономических, финансовых и транспортных санкций в отношении Абхазии, которые были введены в 1996 году.В апреле президент Владимир Путин заявил, что поддержка Абхазии и Южной Осетии со стороны России будет носить "не декларативный, а предметный характер"."Для России далеко не безразличны чаяния и проблемы населения двух республик, проживающих в них российских граждан, поэтому поддержка Абхазии и Южной Осетии будет и впредь носить не декларативный, а предметный характер. Именно этими соображениями было мотивировано недавнее решение России об отмене запретов на осуществление торгово-экономических, финансовых, транспортных и иных связей с Абхазией. В России исходят из того, что такой шаг послужит реальным вкладом в дело социально-экономического восстановления Абхазии, будет по достоинству оценен ее жителями", – отметил он.Признание независимостиПятидневная война 2008 года в Южной Осетии стали переломным моментом в новейшей истории Абхазии и отношениях с Россией.12 августа Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликтов в Грузии. Стороны условились не использовать силу, окончательно прекратить все военные действия, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи. ВС Грузии должны были вернуться в места постоянной дислокации, ВС России – выйти на линию, предшествующую началу боевых действий. При этом до создания международных механизмов российские миротворческие силы принимали дополнительные меры безопасности. Шестой принцип – начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их безопасности. Грузинские власти исключили из шестого пункта упоминание о статусе, предложив обсуждать вопросы безопасности.14 августа президенты Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш подписали в присутствии президента России Дмитрия Медведева принципы урегулирования конфликтов.20 августа Парламент Абхазии обратился к президенту России, Совету Федерации и Госдуме с просьбой признать независимость республики. 25 августа палаты Федерального собрания единогласно приняли обращение к президенту с предложением о признании независимости Абхазии.26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.Россия стала первым государством, признавшим независимость Абхазии. Этот день стал одним из самых значимых праздников в Абхазии. На Площади Свободы собрались тысячи человек, с речью выступил второй президент республики Сергей Багапш."Мы заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву, поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня осуществилась. Спасибо России за их своевременное решение, которое делает нас счастливыми", – сказал он.Дипломатические отношения9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения между странами, а 17 сентября 2008 года между Абхазией и Россией был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – это основополагающий документ, отражающий принципы взаимоотношения двух стран.Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более ста документов различного уровня, в том числе Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. В марте 2015 года был подписан Меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики.На основе Соглашения об объединенной российской военной базе в Абхазии от 17 февраля 2010 года защиту суверенитета и безопасности республики обеспечивает седьмая российская военная база, а на основе Соглашения о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года – Погрануправление ФСБ России.12 августа 2009 года была сформирована двусторонняя Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству стран. Решением Межправкомиссии в декабре 2013 года была утверждена Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии.С 30 апреля 2009 года в Абхазии официально работает Посольство России. Первым российским послом в Абхазии стал Семен Григорьев, он занимал должность до марта 2018 года. На посту Григорьева сменил Алексей Двинянин, который возглавлял диппредставительство до марта 2022 года. Третьим послом России в Абхазии в мае 2022 года был назначен Михаил Шургалин.17 мая 2010 года в Москве было открыто Посольство Абхазии в России. Первым и пока что единственным Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России стал Игорь Ахба.В декабре 2022 года Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции. Временным поверенным в делах Абхазии в России была назначена Мадина Авидзба.Помимо посольства, в Абхазии функционируют представительство Россотрудничества в Абхазии, представительство Федеральной таможенной службы России, Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы", Торговое представительство России.Визиты президентовВпервые президент Дмитрий Медведев посетил уже признанную Абхазию с рабочим визитом уже в августе 2010 года. Он заявил, что Россия будет развивать весь комплекс отношений с Абхазией, в том числе в экономике и сфере безопасности. Медведев прогулялся по набережной, возложил цветы у Мемориала Славы и побывал на российской военной базе в Гудауте.Встречи президента России Владимира Путина с новоизбранным президентом Абхазии Раулем Хаджимба состоялись в августе и ноябре 2014 года, в мае 2015 года, в феврале и декабре 2016 года, а 8 августа 2017 года Путин посетил Пицунду.24 августа 2018 года состоялась встреча Владимира Путина с Раулем Хаджимба и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые посетили Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств.В последний раз рабочая встреча лидеров России и Абхазии состоялась в ноябре 2020 года. Переговоры Владимира Путина и Аслана Бжания длились около трех часов.По окончании встречи Аслан Бжания отметил, что итоги переговоров "несомненно принесут пользу нашей стране, нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером". Он также сообщил, что стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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