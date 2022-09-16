https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/chernyshenko-rasskazal-kak-i-kogda-rekonstruiruyut-punkt-propuska-adler-1041552409.html

Чернышенко рассказал, как и когда реконструируют пункт пропуска "Адлер"

Чернышенко рассказал, как и когда реконструируют пункт пропуска "Адлер"

В прошлом году россияне пересекли границу с Абхазией более пяти миллионов раз, в первом полугодии количество поездок уже достигло двух миллионов. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T20:53+0300

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Пропускную способность автомобильного пограпункта "Адлер" планируют увеличить до ста тысяч человек и 20 тысяч машин в сутки к 2025 году, заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.Замглавы правительства выразил уверенность в том, что регулярное авиасообщение будет способствовать экономическому росту и процветанию Абхазии, привлечет к ней внимание предпринимателей и путешественников со всей России."Туристическая отрасль для нас является ведущей. Мы заинтересованы в том, чтобы российский инвестор присутствовал в республике. Большой потенциал представляет Абхазия в целом, в частности Восточная Абхазия. Мы рассчитываем, что, как только будет запущен аэропорт, в этих районах будет совершенно другая динамика жизни. Окно в мир для нас – через пункт пропуска Псоу. Решению вопросов, связанных с расширением пропускной способности пункта пропуска, необходимо придать импульс", – в свою очередь отметил глава республики Аслан Бжания.Реконструкция пункта пропуска "Адлер" включена в государственную программу "Развитие транспортной системы", работы завершатся к 2025 году.Кроме того, стороны обсудили и развитие двусторонней торговли. Так, по итогам 2021 года, общая сумма товарооборота составила 27 миллиардов рублей, что на 37% выше показателей 2020 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/bzhaniya-i-chernyshenko-obsudili-razvitie-turisticheskoy-otrasli-v-abkhazii-1041545561.html

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