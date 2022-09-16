https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/kirgiziya-obvinila-tadzhikistan-v-provokatsiyakh-na-granitse-1041540028.html

Киргизия обвинила Таджикистан в провокациях на границе

Киргизия обвинила Таджикистан в провокациях на границе

Масштабные столкновения на границе между странами начались в пятницу утром. По заявлению киргизской стороны, Таджикистан атаковал по всему периметру границы. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T09:44+0300

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренностей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-центра погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) республики.В заявлении говорится, что власти Таджикистана способствуют эскалации и не в состоянии контролировать обстановку на границе. В связи с обострением, генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана. Стороны высказались о необходимости прекращения огня.Очередные столкновения на киргизо-таджикской границе начались утром, 16 сентября. Киргизия начала эвакуацию жителей приграничных сел, сообщается о 18 раненых в ходе атак. В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что киргизские военные в нарушение договоренностей обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелых орудий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/odkb-napravit-v-armeniyu-missiyu-vo-glave-s-gensekom-dlya-otsenki-situatsii-1041502149.html

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