https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/kirgiziya-obvinila-tadzhikistan-v-provokatsiyakh-na-granitse-1041540028.html
Киргизия обвинила Таджикистан в провокациях на границе
Киргизия обвинила Таджикистан в провокациях на границе
Масштабные столкновения на границе между странами начались в пятницу утром. По заявлению киргизской стороны, Таджикистан атаковал по всему периметру границы. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T09:44+0300
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренностей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-центра погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) республики.В заявлении говорится, что власти Таджикистана способствуют эскалации и не в состоянии контролировать обстановку на границе. В связи с обострением, генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана. Стороны высказались о необходимости прекращения огня.Очередные столкновения на киргизо-таджикской границе начались утром, 16 сентября. Киргизия начала эвакуацию жителей приграничных сел, сообщается о 18 раненых в ходе атак. В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что киргизские военные в нарушение договоренностей обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелых орудий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/odkb-napravit-v-armeniyu-missiyu-vo-glave-s-gensekom-dlya-otsenki-situatsii-1041502149.html
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в мире, новости
Киргизия обвинила Таджикистан в провокациях на границе
09:44 16.09.2022 (обновлено: 10:15 16.09.2022)
Масштабные столкновения на границе между странами начались в пятницу утром. По заявлению киргизской стороны, Таджикистан атаковал по всему периметру границы.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik.
Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренностей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление пресс-центра погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) республики.
"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики заявляет, что, нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области", – говорится в сообщении.
В заявлении говорится, что власти Таджикистана способствуют эскалации и не в состоянии контролировать обстановку на границе.
В связи с обострением, генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана. Стороны высказались о необходимости прекращения огня.
Очередные столкновения на киргизо-таджикской границе начались утром, 16 сентября. Киргизия начала эвакуацию жителей приграничных сел, сообщается о 18 раненых в ходе атак. В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что киргизские военные в нарушение договоренностей обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелых орудий.