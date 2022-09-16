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Молодые активисты разработали приложение по изучению абхазского языка
Молодые активисты разработали приложение по изучению абхазского языка
Приложение для изучения абхазского языка уже доступно для владельцев гаджетов на операционных системах Android и iOS. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T19:29+0300
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Группа активных молодых людей разработала приложение Аvdan по изучению абхазского и других языков народов Кавказа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал соавтор разработки Илья Чехерия.Реализация проекта пока находится на начальном этапе рассказал Чехерия и добавил, что он будет развиваться в дальнейшем."Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект. Его могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком языке, русском и английском. Мы считаем, что это основные языки для наших народов, для людей, которые находятся по разным причинам в Европе, Турции", - заметил соавтор приложения.На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке. В дальнейшем оно будет модернизироваться и улучшаться.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/finalisty-konkursa-gordost-abkhazii-predstavili-svoi-proekty--1041395962.html
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абхазия, абхазский язык, новости

Молодые активисты разработали приложение по изучению абхазского языка

19:29 16.09.2022 (обновлено: 21:32 16.09.2022)
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Приложение для изучения абхазского языка уже доступно для владельцев гаджетов на операционных системах Android и iOS.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Группа активных молодых людей разработала приложение Аvdan по изучению абхазского и других языков народов Кавказа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал соавтор разработки Илья Чехерия.

"Данная идея - это, скорее всего, следствие нашей общей проблемы и боли от того, на каком уровне сегодня находится абхазский язык в IT-сфере, в социальных сетях. Мы все понимаем всю сложность и проблему, и каждый как-то пытается повлиять на это. Было много идей, и, как-то случайно взаимодействуя с нашими братьями из других республик Кавказа, мы поняли, что эта проблема общая, например, для Осетии, Карачаево-Черкесии", - подчеркнул он.

Реализация проекта пока находится на начальном этапе рассказал Чехерия и добавил, что он будет развиваться в дальнейшем.
"Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект. Его могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком языке, русском и английском. Мы считаем, что это основные языки для наших народов, для людей, которые находятся по разным причинам в Европе, Турции", - заметил соавтор приложения.
На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке. В дальнейшем оно будет модернизироваться и улучшаться.
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