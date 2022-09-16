https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/molodye-aktivisty-razrabotali-prilozhenie-po-izucheniyu-abkhazskogo-yazyka-1041554917.html

Молодые активисты разработали приложение по изучению абхазского языка

Молодые активисты разработали приложение по изучению абхазского языка

Приложение для изучения абхазского языка уже доступно для владельцев гаджетов на операционных системах Android и iOS. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T19:29+0300

2022-09-16T19:29+0300

2022-09-16T21:32+0300

в абхазии

абхазия

абхазский язык

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/16/1038254069_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_aa77a4f9e80901da1c24afaf4ec9f7d1.jpg

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Группа активных молодых людей разработала приложение Аvdan по изучению абхазского и других языков народов Кавказа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал соавтор разработки Илья Чехерия.Реализация проекта пока находится на начальном этапе рассказал Чехерия и добавил, что он будет развиваться в дальнейшем."Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект. Его могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком языке, русском и английском. Мы считаем, что это основные языки для наших народов, для людей, которые находятся по разным причинам в Европе, Турции", - заметил соавтор приложения.На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке. В дальнейшем оно будет модернизироваться и улучшаться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/finalisty-konkursa-gordost-abkhazii-predstavili-svoi-proekty--1041395962.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, абхазский язык, новости