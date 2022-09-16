https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/molodye-aktivisty-razrabotali-prilozhenie-po-izucheniyu-abkhazskogo-yazyka-1041554917.html
Молодые активисты разработали приложение по изучению абхазского языка
Молодые активисты разработали приложение по изучению абхазского языка
Приложение для изучения абхазского языка уже доступно для владельцев гаджетов на операционных системах Android и iOS. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T19:29+0300
2022-09-16T19:29+0300
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Группа активных молодых людей разработала приложение Аvdan по изучению абхазского и других языков народов Кавказа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал соавтор разработки Илья Чехерия.Реализация проекта пока находится на начальном этапе рассказал Чехерия и добавил, что он будет развиваться в дальнейшем."Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект. Его могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком языке, русском и английском. Мы считаем, что это основные языки для наших народов, для людей, которые находятся по разным причинам в Европе, Турции", - заметил соавтор приложения.На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке. В дальнейшем оно будет модернизироваться и улучшаться.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/finalisty-konkursa-gordost-abkhazii-predstavili-svoi-proekty--1041395962.html
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абхазия, абхазский язык, новости
Молодые активисты разработали приложение по изучению абхазского языка
19:29 16.09.2022 (обновлено: 21:32 16.09.2022)
Приложение для изучения абхазского языка уже доступно для владельцев гаджетов на операционных системах Android и iOS.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik.
Группа активных молодых людей разработала приложение Аvdan по изучению абхазского и других языков народов Кавказа. Об этом в интервью радио Sputnik
рассказал соавтор разработки Илья Чехерия.
"Данная идея - это, скорее всего, следствие нашей общей проблемы и боли от того, на каком уровне сегодня находится абхазский язык в IT-сфере, в социальных сетях. Мы все понимаем всю сложность и проблему, и каждый как-то пытается повлиять на это. Было много идей, и, как-то случайно взаимодействуя с нашими братьями из других республик Кавказа, мы поняли, что эта проблема общая, например, для Осетии, Карачаево-Черкесии", - подчеркнул он.
Реализация проекта пока находится на начальном этапе рассказал Чехерия и добавил, что он будет развиваться в дальнейшем.
"Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект. Его могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком языке, русском и английском. Мы считаем, что это основные языки для наших народов, для людей, которые находятся по разным причинам в Европе, Турции", - заметил соавтор приложения.
На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке. В дальнейшем оно будет модернизироваться и улучшаться.