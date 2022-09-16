https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/nakhodyaschiysya-v-mezhdunarodnom-rozyske-grazhdanin-tadzhikistana-byl-zaderzhan-v-abkhazii-1041539633.html

Находящийся в международном розыске гражданин Таджикистана был задержан в Абхазии

Находящийся в международном розыске гражданин Таджикистана был задержан в Абхазии

Разыскиваемый гражданин будет передан правоохранительным органам России в установленном законом порядке. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T09:00+0300

2022-09-16T09:00+0300

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Гражданин Таджикистана Махамадюсуф Касиров, находящийся в международном розыске, был задержан в Новом Афоне. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Информация о розыске Касирова была предоставлена Управлением международного сотрудничества МВД России 8 сентября. А 13 сентября разыскиваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/bolee-trekhsot-tysyach-falshivykh-rubley-bylo-izyato-u-zhitelya-abkhazii-1041189952.html

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