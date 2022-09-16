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Находящийся в международном розыске гражданин Таджикистана был задержан в Абхазии
Находящийся в международном розыске гражданин Таджикистана был задержан в Абхазии
Разыскиваемый гражданин будет передан правоохранительным органам России в установленном законом порядке. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T09:00+0300
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Гражданин Таджикистана Махамадюсуф Касиров, находящийся в международном розыске, был задержан в Новом Афоне. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Информация о розыске Касирова была предоставлена Управлением международного сотрудничества МВД России 8 сентября. А 13 сентября разыскиваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/bolee-trekhsot-tysyach-falshivykh-rubley-bylo-izyato-u-zhitelya-abkhazii-1041189952.html
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абхазия, мвд абхазии, новости
Находящийся в международном розыске гражданин Таджикистана был задержан в Абхазии
09:00 16.09.2022 (обновлено: 10:17 16.09.2022)
Разыскиваемый гражданин будет передан правоохранительным органам России в установленном законом порядке.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik.
Гражданин Таджикистана Махамадюсуф Касиров, находящийся в международном розыске, был задержан в Новом Афоне. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
20-летний мужчина разыскивался за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307.3 (организация деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса Таджикистана.
Информация о розыске Касирова была предоставлена Управлением международного сотрудничества МВД России 8 сентября. А 13 сентября разыскиваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.