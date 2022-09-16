https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/pochetnomu-masteru-sporta-abkhazii-garri-segalevichu-ispolnilos-90-let-1041545341.html

Почетному мастеру спорта Абхазии Гарри Сегалевичу исполнилось 90 лет

Почетному мастеру спорта Абхазии Гарри Сегалевичу исполнилось 90 лет

Гарри Сегалевич – известный спортивный деятель Абхазии, почетный мастер спорта по баскетболу, долгие годы проработавший в Республиканском физдиспансере. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T13:32+0300

2022-09-16T13:32+0300

2022-09-16T14:43+0300

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. 16 сентября свой 90-летний юбилей отмечает заслуженный работник здравоохранения Республики Абхазия, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Гарри Сегалевич. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.Гарри Сегалевич – сухумчанин "со стажем", вся жизнь которого связана со спортом. В годы учебы в школе занимался баскетболом, играл за сборную команду школьников республики, участвовал в первенствах и спартакиадах учащихся АССР и ГССР. Позже он входил в состав сборной мужской команды Абхазии, успешно демонстрируя свои спортивные навыки на чемпионатах и Кубках ГССР, международных товарищеских турнирах.Кроме того, он активно организовывал и проводил соревнования по баскетболу и волейболу, выступал в качестве судьи.Также Гарри Сегалевич посвятил много лет работе методиста по лечебной физкультуре в Республиканском реабилитационном врачебно-физкультурном диспансере, поставив на ноги десятки пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/sportivno-igrovoy-kompleks-otkryli-v-gudaute-posle-rekonstruktsii-1040886122.html

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