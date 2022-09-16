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Погода в Абхазии на выходные, 17 и 18 сентября
Погода в Абхазии на выходные, 17 и 18 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона и активного выноса тепла. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T15:54+0300
2022-09-16T15:54+0300
2022-09-16T16:21+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, удушливо жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Погода в Абхазии на выходные, 17 и 18 сентября
15:54 16.09.2022 (обновлено: 16:21 16.09.2022)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона и активного выноса тепла.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, удушливо жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.