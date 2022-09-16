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Погода в Абхазии на выходные, 17 и 18 сентября

Погода в Абхазии на выходные, 17 и 18 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона и активного выноса тепла. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T15:54+0300

2022-09-16T15:54+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, удушливо жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии