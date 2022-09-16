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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/putin-plan-spetsoperatsii-ne-podlezhit-korrektirovke-1041555509.html
Путин: план спецоперации не подлежит корректировке
Путин: план спецоперации не подлежит корректировке
Президент также добавил, что на Донбасс отправлена только часть российской армии, которая действует последовательно и не спеша освобождает новые территории. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T21:11+0300
2022-09-16T21:11+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что план военной спецоперации на Украине не подлежит изменениям, но часть второстепенных решений принимается по ходу действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию главы государства по итогам саммита ШОС в Узбекистане.Владимир Путин пояснил, что киевский режим использует террористические методы борьбы, в том числе пытается организовать теракты на территории ядерных объектов."Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты", — заявил он и добавил, что если провокации продолжатся, российские власти примут более серьезные меры.Что до переговорного процесса, то, по словам главы государства, Киев отказывается садиться за стол переговоров и хочет добиться победы на поле боя. Поэтому о личной встрече с Зеленским сейчас речь не идет, так как этого отказывается сам украинский лидер.Также глава государства добавил, что спецоперация была начата для того, чтобы предотвратить создание западными странами антироссийски настроенного анклава. Он пояснил, что бывшие колониальные державы привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в политике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/inflyatsiya-sanktsii-i-produktovaya-sdelka-putin-dal-otsenku-situatsii-v-mire-1041373125.html
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в мире, новости, украина, владимир путин
в мире, новости, украина, владимир путин

Путин: план спецоперации не подлежит корректировке

21:11 16.09.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022
Президент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Президент также добавил, что на Донбасс отправлена только часть российской армии, которая действует последовательно и не спеша освобождает новые территории.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что план военной спецоперации на Украине не подлежит изменениям, но часть второстепенных решений принимается по ходу действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию главы государства по итогам саммита ШОС в Узбекистане.
"Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии", — отметил президент.
Владимир Путин пояснил, что киевский режим использует террористические методы борьбы, в том числе пытается организовать теракты на территории ядерных объектов.
"Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты", — заявил он и добавил, что если провокации продолжатся, российские власти примут более серьезные меры.
Что до переговорного процесса, то, по словам главы государства, Киев отказывается садиться за стол переговоров и хочет добиться победы на поле боя. Поэтому о личной встрече с Зеленским сейчас речь не идет, так как этого отказывается сам украинский лидер.
Также глава государства добавил, что спецоперация была начата для того, чтобы предотвратить создание западными странами антироссийски настроенного анклава. Он пояснил, что бывшие колониальные державы привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в политике.
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