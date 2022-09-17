https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/programmu-razvitiya-selskogo-khozyaystva-zapustyat-v-gagrskom-rayone-1041564560.html

Программу развития сельского хозяйства запустят в Гагрском районе

Программу развития сельского хозяйства запустят в Гагрском районе

Прием проектов на развитие сельского хозяйства в Гагрском районе намечен на начало 2023 года. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Программу развития сельского хозяйства запустят в Гагрском районе в 2023 году, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Программа охватит два направления – растениеводство и животноводство. Речь идет о приобретение саженцев и скота.Главы сел и поселков должны проинформировать население о готовящемся проекте.Средства будут выделены из местного бюджета. Это стало возможно благодаря увеличению объемов поступления в бюджет района за летне-курортный сезон 2022 года.Контроль за выполнением программы возложен на отдел сельского хозяйства при администрации Гагрского района, который также займется рассмотрением поданных проектов. При этом участники программы не получат деньги на руки.На территории Гагрского района расположено два поселка и десять сел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/kurs-na-rost-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-2022-godu-1038407361.html

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