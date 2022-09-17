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Программу развития сельского хозяйства запустят в Гагрском районе
Программу развития сельского хозяйства запустят в Гагрском районе
Прием проектов на развитие сельского хозяйства в Гагрском районе намечен на начало 2023 года. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T16:55+0300
2022-09-17T16:55+0300
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Программу развития сельского хозяйства запустят в Гагрском районе в 2023 году, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Программа охватит два направления – растениеводство и животноводство. Речь идет о приобретение саженцев и скота.Главы сел и поселков должны проинформировать население о готовящемся проекте.Средства будут выделены из местного бюджета. Это стало возможно благодаря увеличению объемов поступления в бюджет района за летне-курортный сезон 2022 года.Контроль за выполнением программы возложен на отдел сельского хозяйства при администрации Гагрского района, который также займется рассмотрением поданных проектов. При этом участники программы не получат деньги на руки.На территории Гагрского района расположено два поселка и десять сел.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/kurs-na-rost-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-2022-godu-1038407361.html
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гагра, гагрский район, абхазия, сельское хозяйство
Программу развития сельского хозяйства запустят в Гагрском районе
16:55 17.09.2022 (обновлено: 17:01 17.09.2022)
Прием проектов на развитие сельского хозяйства в Гагрском районе намечен на начало 2023 года.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Программу развития сельского хозяйства запустят в Гагрском районе в 2023 году, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
Программа охватит два направления – растениеводство и животноводство. Речь идет о приобретение саженцев и скота.
"Власти готовы профинансировать эти проекты на сумму от двух до двух с половиной миллиона рублей в каждом селе или поселке", - отметила она.
Главы сел и поселков должны проинформировать население о готовящемся проекте.
Средства будут выделены из местного бюджета. Это стало возможно благодаря увеличению объемов поступления в бюджет района за летне-курортный сезон 2022 года.
Контроль за выполнением программы возложен на отдел сельского хозяйства при администрации Гагрского района, который также займется рассмотрением поданных проектов. При этом участники программы не получат деньги на руки.
"Прием проектов начнется в начале следующего года. У населения есть время для их подготовки. Единственное условие, которое они должны будут соблюсти, связано с тем, чтобы их идеи были направлены на развитие села и были перспективными", - сказала Гунба.
На территории Гагрского района расположено два поселка и десять сел.