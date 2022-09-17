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СЭС: более четырех тысяч человек заболело COVID-19 в Абхазии с середины июля

СЭС: более четырех тысяч человек заболело COVID-19 в Абхазии с середины июля

Новая волна COVID-19 в Абхазии началась в середине июля. Всего за время пандемии в республике заболело более 57 тысяч человек. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T16:05+0300

2022-09-17T16:05+0300

2022-09-17T16:17+0300

в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Более четырех тысяч человек заболевших COVID-19 зафиксировано в Абхазии с середины июля. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил и.о. главного санитарного врача республики Астан Авидзба.Авидзба отметил, что официальные цифры могут отличаться от реального положения дел. Многие не сдают анализы и не обращаются в медучреждение из-за легкого течения болезни.Он не исключил возможность очередного роста COVID-19, так как инфекция распространяется волнообразно. К тому же, штамм омикрон, который сейчас и фиксируется в стране, имеет большую контагиозность, чем предыдущие штаммы."У ковида волновое течение. Волна имеет начало, пик и спад. Это закономерно происходит. Как только набирается определенное количество людей переболевших, он начинает снижаться", - пояснил специалист.Сегодня для выявления ковида часто используют экспресс-тесты. По словам Авидзба, современные экспресс-тесты усовершенствованы и показывают высокий процент точности. При этом в республике не отказываются и от ПЦР-анализов. Начальник лаборатории добавил, что на сегодня есть все необходимые для этого материалы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/onischenko-o-prognoze-gendirektora-voz-na-pandemiyu-neadekvatnoe-zayavlenie-1041527826.html

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