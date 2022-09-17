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СЭС: более четырех тысяч человек заболело COVID-19 в Абхазии с середины июля
СЭС: более четырех тысяч человек заболело COVID-19 в Абхазии с середины июля
Новая волна COVID-19 в Абхазии началась в середине июля. Всего за время пандемии в республике заболело более 57 тысяч человек. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T16:05+0300
2022-09-17T16:05+0300
2022-09-17T16:17+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Более четырех тысяч человек заболевших COVID-19 зафиксировано в Абхазии с середины июля. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил и.о. главного санитарного врача республики Астан Авидзба.Авидзба отметил, что официальные цифры могут отличаться от реального положения дел. Многие не сдают анализы и не обращаются в медучреждение из-за легкого течения болезни.Он не исключил возможность очередного роста COVID-19, так как инфекция распространяется волнообразно. К тому же, штамм омикрон, который сейчас и фиксируется в стране, имеет большую контагиозность, чем предыдущие штаммы."У ковида волновое течение. Волна имеет начало, пик и спад. Это закономерно происходит. Как только набирается определенное количество людей переболевших, он начинает снижаться", - пояснил специалист.Сегодня для выявления ковида часто используют экспресс-тесты. По словам Авидзба, современные экспресс-тесты усовершенствованы и показывают высокий процент точности. При этом в республике не отказываются и от ПЦР-анализов. Начальник лаборатории добавил, что на сегодня есть все необходимые для этого материалы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/onischenko-o-prognoze-gendirektora-voz-na-pandemiyu-neadekvatnoe-zayavlenie-1041527826.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
СЭС: более четырех тысяч человек заболело COVID-19 в Абхазии с середины июля
16:05 17.09.2022 (обновлено: 16:17 17.09.2022)
Новая волна COVID-19 в Абхазии началась в середине июля. Всего за время пандемии в республике заболело более 57 тысяч человек.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Более четырех тысяч человек заболевших COVID-19 зафиксировано в Абхазии с середины июля. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил и.о. главного санитарного врача республики Астан Авидзба.
"С середины июля мы начали фиксировать повышение частоты случаев COVID. К середине августа были пиковые значения. Затем мы постепенно начали снижаться. Сейчас, по тем данным, что мы фиксируем, у нас идет небольшое снижение", - отметил он.
Авидзба отметил, что официальные цифры могут отличаться от реального положения дел. Многие не сдают анализы и не обращаются в медучреждение из-за легкого течения болезни.
Он не исключил возможность очередного роста COVID-19, так как инфекция распространяется волнообразно. К тому же, штамм омикрон, который сейчас и фиксируется в стране, имеет большую контагиозность, чем предыдущие штаммы.
"У ковида волновое течение. Волна имеет начало, пик и спад. Это закономерно происходит. Как только набирается определенное количество людей переболевших, он начинает снижаться", - пояснил специалист.
Сегодня для выявления ковида часто используют экспресс-тесты. По словам Авидзба, современные экспресс-тесты усовершенствованы и показывают высокий процент точности. При этом в республике не отказываются и от ПЦР-анализов. Начальник лаборатории добавил, что на сегодня есть все необходимые для этого материалы.