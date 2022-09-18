https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/aviatsiya-i-artilleriya-rossii-porazili-ukrainskie-punkty-upravleniya--1041574021.html

Авиация и артиллерия России поразили украинские пункты управления

Авиация и артиллерия России поразили украинские пункты управления

Уже почти 3,4 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции. 18.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-18T14:05+0300

2022-09-18T14:05+0300

2022-09-18T15:03+0300

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также пункт координации ракетных ударов, пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в документе. Отмечается, что также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 127-ми районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен" в районах Красаторска и Николаевки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/vks-rossii-unichtozhili-bolee-50-natsionalistov-v-kharkovskoy-oblasti-1041561596.html

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