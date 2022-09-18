https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/aviatsiya-i-artilleriya-rossii-porazili-ukrainskie-punkty-upravleniya--1041574021.html
Авиация и артиллерия России поразили украинские пункты управления
Авиация и артиллерия России поразили украинские пункты управления
Уже почти 3,4 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции. 18.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-18T14:05+0300
2022-09-18T14:05+0300
2022-09-18T15:03+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/01/1041280230_0:13:3000:1701_1920x0_80_0_0_05b191bbebc3e726eca1bf9440c42ee9.jpg
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также пункт координации ракетных ударов, пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в документе. Отмечается, что также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 127-ми районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен" в районах Красаторска и Николаевки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/vks-rossii-unichtozhili-bolee-50-natsionalistov-v-kharkovskoy-oblasti-1041561596.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/01/1041280230_358:0:2643:1714_1920x0_80_0_0_06f0749fe7f7c9d4d746e724bae58b13.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Авиация и артиллерия России поразили украинские пункты управления
14:05 18.09.2022 (обновлено: 15:03 18.09.2022)
Уже почти 3,4 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции.
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также пункт координации ракетных ударов, пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
Отмечается, что также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 127-ми районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен" в районах Красаторска и Николаевки Донецкой Народной Республики.
Кроме того, в районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области.