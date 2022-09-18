https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/bolee-35-tysyach-avtoturistov-zastrakhovali-svoi-avtomobili-v-abkhazii-1041555116.html

Более 35 тысяч автотуристов застраховали свои автомобили в Абхазии

Более 35 тысяч автотуристов застраховали свои автомобили в Абхазии

По данным на 1 сентября, компания "Гарант-страхование" оплатила ущерб по 35 ДТП с участием иностранных граждан. 18.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-18T13:15+0300

2022-09-18T13:15+0300

2022-09-18T13:15+0300

в абхазии

абхазия

автомобили

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Более 35 тысяч иностранных граждан застраховали свой транспорт в Абхазии в период с 17 мая по 1 сентября, поделился статистикой в эфире радио Sputnik заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.Показатели замдиректора "Гарант-Страхование" оценивает как неудовлетворительные, принимая во внимание общее число людей, отдохнувших в республике за эти месяцы."Есть ряд субъективных и объективных причин, которые воздействуют у нас. Первое - плохая информированность. Второе - есть такая тенденция на постсоветском пространстве, как "меня это не коснется, и потому не буду делать". Также многие считают, что никто им ничего не заплатит", - отметил Кецба.На сегодняшний день максимальный размер компенсации при ДТП составляет 50 тысяч рублей. Но, по мнению Кецба, необходимо менять страховые тарифы и размер компенсаций, так как эти тарифы уже устарели, и выплаты не покрывают ремонт автомобиля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/strakhovka-dlya-inostrannykh-avtovladeltsev-gde-i-kak-oformit-polis-v-abkhazii-1039444754.html

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