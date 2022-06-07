https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/strakhovka-dlya-inostrannykh-avtovladeltsev-gde-i-kak-oformit-polis-v-abkhazii-1039444754.html

Страховка для иностранных автовладельцев: где и как оформить полис в Абхазии

Страховка для иностранных автовладельцев: где и как оформить полис в Абхазии

В Абхазии с 16 мая вновь вступило в силу правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-07T14:27+0300

2022-06-07T14:27+0300

2022-06-07T14:59+0300

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О том, где и как можно оформить страховку, какие тарифы и штрафы предусмотрены, читайте в материале Sputnik.SputnikНовый-старый законВ 2006 году депутаты Парламента Абхазии приняли три закона – об обязательном страховании, об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иностранных физических и юридических лиц и об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, пребывающих на территории Абхазии.По словам заместителя директора компании "Гарант-Страхование" Ахры Кецба, закон какое-то время не исполнялся, но полтора года назад три страховые госкомпании обратились к президенту Аслану Бжания с просьбой оказать содействие в дальнейшем развитии страхового бизнеса в Абхазии."Он выслушал, затем провел консультации с экономическим блоком, дал поручение своему помощнику на то время Валерию Ивановичу Папба, который затем стал заместителем руководителя администрации президента. И мы под его председательством в комиссии занимаемся вопросами развития страхования в Абхазии", – подчеркнул в интервью радио Sputnik Кецба.Оформлением страховки в республике занимаются три государственные компании "Гарант-Страхование", Национальная страховая компания "Абхазия" и страховая компания "Абхазгосстрах".Как сообщил Кецба, на первоначальном этапе точки оформления полисов работают с 8:00 до 21:00, в дальнейшем они будут работать круглосуточно."Сотрудники ГАИ информируют иностранных водителей один раз, потом уже наступает ответственность, и они имеют право выписывать штраф. По закону иностранные граждане обязаны при пересечении границы приобрести страховой полис. Штраф по ст.116 части 1 (Кодекса об административных правонарушениях - прим.) достигает 600 рублей", – подчеркивает Ахра Кецба.Исключения на приобретение полиса обязательного страхования действует только на основании международных соглашений – для военнослужащих на военных машинах, представителей дипконсульства, отметил Кецба.По его словам, 16 июня начнет работать сайт, где можно будет получить информацию о страховании в Абхазии и купить полис онлайн."Но есть еще автобусы, тягачи, такси, которые используются у нас с иностранными номерами. У нас 90% автомобилей из России, но, помимо них, есть еще с осетинскими, белорусскими, казахстанскими, узбекистанскими номерами, они должны становиться на временный учет, но при этом иметь страховой полис", – говорит Ахра Кецба.Страховой случайВ случае дорожно-транспортного происшествия его участники должны позвонить в ГАИ. Если в результате люди получили травмы, их везут в больницы, с ними у страховых компаний заключены договоры об оказании медицинской помощи, заметил Ахра Кецба.Застрахованные участники дорожно-транспортного происшествия также должны обратиться к страховщикам по этим номерам: +79407704863 и +78402294172, телефоны работают круглосуточно. Офисы компаний открыты ежедневно с 9:00 до 18:00."Страховое покрытие составляет 120 тысяч рублей, машина, которая будет застрахована, будет вводиться в единую базу данных, чтобы ни один сотрудник не мог задним числом выписывать страховой полис, протокол о ДТП, освидетельствование водителя и так далее. Эта база данных в дальнейшем будет соединена с базой данных МВД, и все это будет прозрачно", – отметил страховщик.Кецба считает, что страховые тарифы нужно менять в сторону увеличения, но при этом надо поднимать и страховую выплату, так как все запчасти и комплектующие поднялись в цене.В случае ДТП с участием иностранного автомобиля, абхазская страховая компания покрывает ущерб. Страховка выплачивается тому автовладельцу, который был не виновен в дорожно-транспортном происшествии, страхуется его гражданская ответственность, отметил Ахра Кецба."Оказание медицинской помощи входит в страховку, ее предоставляют бесплатно. Все расходы берет на себя страховая компания, она приходит, составляются протоколы, выясняется, кто был виноват в ДТП и кто прав. Опять же нужно понимать был ли он трезвый, были ли в наркотическом опьянении, кто сидел за рулем, все это должно быть написано в протоколе. Выясняется, и мы начинаем выплаты, у нас заключены договоры со станциями технического обслуживания, у нас есть все для того, чтобы человек мог сделать оценку имущества, и в пределах страховой суммы в 120 тысяч мы будем возмещать ущерб", – говорит он.Штраф за отсутствие страховкиЕсли у водителя отсутствует водительское удостоверение, технический паспорт и полис обязательного страхования, то штраф составляет 600 рублей. Страховку можно оформить на три, 15, 30 дней, три месяца, полгода и на год.На совещании в Администрации президента 6 мая сотрудникам МВД поручили информировать водителей автомобилей с иностранными номерами о необходимости оформления страхового полиса. Информацию можно получить на трех постах – "Бзыбь", "Приморское" и "Мачарка", говорит страховщик Ахра Кецба.Первые результатыРуководитель национальной страховой компании "Абхазия" Беслан Нанба рассказал, что в результате подготовительной работы оснащены все пункты приема и выдачи полисов."За короткое время мы выдали до 250 полисов. Поскольку раньше такой практики не было, не было понимания со стороны туристов, что дает страховка абхазских компаний на территории Республики Абхазия. Соответственно нашими службами проводилась такая разъяснительная работа при помощи ГАИ, очень вежливо предупреждали, что у нас действует закон об обязательном страховании, российские страховки у нас не действуют. Если бы российские компании заключили бы договор с абхазскими страховыми компаниями, тогда в виде договора перестрахования, российские страховые полисы работали бы здесь", – пояснил страховщик.За короткий промежуток времени было два ДТП с участием автомобилей с иностранными номерами, которые были застрахованы в Абхазии.Со стороны туристов было полное понимание того, что страховка автомобилей в республике необходима, говорит страховщик. Наличие страховки обязательно во многих странах мира, не обладать полисом считается грубым нарушением в любой цивилизованной стране, отмечает Нанба.Он рассказал, что при дорожно-транспортном происшествии на место аварии выезжают специалисты."Мы должны оценить ущерб, у нас есть специальный аварийный комиссар, заключены договоры с профилактиками, кто будет заниматься восстановлением машин. После соблюдения всех формальностей человек может уехать, он будет понимать сроки восстановления машины. Все зависит от того, какая степень возмещения, если маленькая авария, то восстановление может занять день-два, если серьезное, то может занять несколько недель. Это не только в Абхазии, так везде", – подчеркнул Нанба.Стандартных сроков восстановления поврежденного автомобиля нет, все зависит от степени повреждения.

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страхование, абхазия, экономика, общество