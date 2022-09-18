https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-sentyabrya-1041574930.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 сентября

Погоду Черноморского побережья Абхазии формируют перепады атмосферного давления и смены теплой воздушной массы на относительно холодную массу воздуха. 18.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-18T17:10+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. В понедельник, 19 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами в предгорных районах возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +20°С до +25°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии