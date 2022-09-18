https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/tovarooborot-v-abkhazii-v-avguste-prevysil-pokazateli-proshlogo-goda-na-628-mln-rub-1041569267.html

Товарооборот в Абхазии в августе превысил показатели прошлого года на 628 млн руб

Товарооборот в Абхазии в августе превысил показатели прошлого года на 628 млн руб

Государственный таможенный комитет Абхазии отчитался о деятельности ведомства в августе 2022 года. 18.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-18T12:25+0300

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2022-09-18T12:25+0300

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Товарооборот Абхазии составил в августе 3,7 млрд руб, что на 628 млн руб больше показателей августа 2021 года, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета страны. Структура импорта за август:Объем экспорта в августе составил 504 млн руб, что на 37% больше чем в августе 2021 года. Структура экспорта за август:План по таможенным платежам в августе был выполнен на 105%, уточняет пресс-служба ГТК. Объем начислений таможенных платежей к 1 сентября 2022 года составил 262,2 млн руб, это на 26 млн руб больше аналогичного периода 2021 года. За это время было выявлено 25 административных правонарушений таможенного законодательства Абхазии – незаконный ввоз аппаратов по добыче криптовалют в количестве 108 штук, табачной продукции - 58 135 штук, 138 бутылок алкогольной продукции, 355 бутылок безалкогольной продукции, 159 единиц парфюмерной продукции и 464 парфюмерного товара, а также другие виды товаров на сумму 690 593 рубля. Материалы по этим правонарушения переданы в отдел дознания ГТК республики или же вынесены постановления о наложении административного взыскания.

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