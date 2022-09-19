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Гражданки Таджикистана задержаны за распространение наркотиков в Абхазии
Гражданки Таджикистана задержаны за распространение наркотиков в Абхазии
Общий вес наркотиков, которые задержанные прятали в укромных уголках на сухумской набережной, составил 11 грамм. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T19:50+0300
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Гражданки Таджикистана были задержаны сотрудниками оперативного подразделения СГБ Абхазии и управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.21-летняя Нулифар Бозорова и 44-летняя Майдагул Рахимова подозреваются в сбыте метадона путем тайных закладок. За одну закладку они должны были получить по 300 рублей.Задержанные показали места в парковой зоне на набережной Сухума, где они прятали заизолированные свертки с запрещенным веществом. Общий вес наркотика был выше 11 грамм.Вся информация и материалы, касающиеся этого дела, была передана в следственный отдел СГБ Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/rossiyanku-prigovorili-k-15-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1041341339.html
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абхазия, наркотики, новости
абхазия, наркотики, новости
Гражданки Таджикистана задержаны за распространение наркотиков в Абхазии
Общий вес наркотиков, которые задержанные прятали в укромных уголках на сухумской набережной, составил 11 грамм.
СУХУМ, 19 сен - Sputnik.
Гражданки Таджикистана были задержаны сотрудниками оперативного подразделения СГБ Абхазии и управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает
пресс-служба СГБ Абхазии.
21-летняя Нулифар Бозорова и 44-летняя Майдагул Рахимова подозреваются в сбыте метадона путем тайных закладок. За одну закладку они должны были получить по 300 рублей.
Задержанные показали места в парковой зоне на набережной Сухума, где они прятали заизолированные свертки с запрещенным веществом. Общий вес наркотика был выше 11 грамм.
Вся информация и материалы, касающиеся этого дела, была передана в следственный отдел СГБ Абхазии.