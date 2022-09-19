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Ливень подтопил дома и дороги в поселке Цандрипш

Ливень подтопил дома и дороги в поселке Цандрипш

Мощный ливень стал причиной заторов на республиканской трассе и на главной улице Цандрипша. 19.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сильный ливень подтопил домовладения, подстанцию и дороги в поселке Цандрипш Гагрского района, рассказал Sputnik глава поселка Адгур Дасания.Дасания добавил, что на главную улицу поселка, Октябрьскую, обрушился сель с камнями, из-за чего проезд по ней был перекрыт. Профильные структуры уже занимаются расчисткой дороги.Также из-за схода камней и селя на республиканской трассе в Гагрском районе образовались заторы. По информации Дасания, препятствия уже ликвидированы и движение автомобилей восстановлено.

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