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Ливень подтопил дома и дороги в поселке Цандрипш
Ливень подтопил дома и дороги в поселке Цандрипш
Мощный ливень стал причиной заторов на республиканской трассе и на главной улице Цандрипша. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T13:30+0300
2022-09-19T13:30+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сильный ливень подтопил домовладения, подстанцию и дороги в поселке Цандрипш Гагрского района, рассказал Sputnik глава поселка Адгур Дасания.Дасания добавил, что на главную улицу поселка, Октябрьскую, обрушился сель с камнями, из-за чего проезд по ней был перекрыт. Профильные структуры уже занимаются расчисткой дороги.Также из-за схода камней и селя на республиканской трассе в Гагрском районе образовались заторы. По информации Дасания, препятствия уже ликвидированы и движение автомобилей восстановлено.
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абхазия, новости, погода в абхазии
Ливень подтопил дома и дороги в поселке Цандрипш
13:30 19.09.2022 (обновлено: 14:27 19.09.2022)
Мощный ливень стал причиной заторов на республиканской трассе и на главной улице Цандрипша.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сильный ливень подтопил домовладения, подстанцию и дороги в поселке Цандрипш Гагрского района, рассказал Sputnik глава поселка Адгур Дасания.
"Ливень начался рано утром. В основном задело вокзал, пятый квартал нашего поселка, подтопило подстанцию, и частично пришлось отключить свет. Затопило несколько домов, но обращений пока не было. Будем разбираться", – отметил он.
Дасания добавил, что на главную улицу поселка, Октябрьскую, обрушился сель с камнями, из-за чего проезд по ней был перекрыт. Профильные структуры уже занимаются расчисткой дороги.
Также из-за схода камней и селя на республиканской трассе в Гагрском районе образовались заторы. По информации Дасания, препятствия уже ликвидированы и движение автомобилей восстановлено.