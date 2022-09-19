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Парламент Абхазии создал комиссию по сотрудничеству с Госдумой России
Парламент Абхазии создал комиссию по сотрудничеству с Госдумой России
Совместная комиссия Парламента Абхазии и Совета Федерации создана в соответствии с Соглашением о межпарламентском сотрудничестве, подписанным в Москве 4... 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T19:27+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. На внеочередном заседании осенней сессии депутаты Народного собрания Абхазии приняли решение о создании комиссии по сотрудничеству с Государственной Думой России. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.Председателем комиссий стал Астамур Аршба, сопредседателем - Алхас Барцыц. Также в состав вошли депутаты Рашида Айба, Ахра Пачулия, Бадрик Пилия, Леонид Лакербая, Адгур Харазия, Кан Кварчия, Алиса Гулария, Инар Гицба, Беслан Эмурхба, Герман Качарава.Порядок работы комиссии определяется ее Регламентом, утвержденным 9 июня 2009 год. Комиссия состоит из российской и абхазской частей, каждая из которых возглавляется сопредседателем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/vitse-spiker-parlamenta-abkhazii-rasskazal-o-predstoyaschey-osenney-sessii-1041383924.html
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абхазия, новости, народное собрание абхазии
Парламент Абхазии создал комиссию по сотрудничеству с Госдумой России
19:27 19.09.2022 (обновлено: 19:32 19.09.2022)
Совместная комиссия Парламента Абхазии и Совета Федерации создана в соответствии с Соглашением о межпарламентском сотрудничестве, подписанным в Москве 4 сентября 2008 года.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik.
На внеочередном заседании осенней сессии депутаты Народного собрания Абхазии приняли решение о создании комиссии по сотрудничеству с Государственной Думой России. Об этом сообщает
пресс-служба Парламента.
Кроме того, было принято решение о делегировании депутатов в состав постоянно действующей комиссии по сотрудничеству с Советом Федерации.
Председателем комиссий стал Астамур Аршба, сопредседателем - Алхас Барцыц. Также в состав вошли депутаты Рашида Айба, Ахра Пачулия, Бадрик Пилия, Леонид Лакербая, Адгур Харазия, Кан Кварчия, Алиса Гулария, Инар Гицба, Беслан Эмурхба, Герман Качарава.
Порядок работы комиссии определяется ее Регламентом, утвержденным 9 июня 2009 год. Комиссия состоит из российской и абхазской частей, каждая из которых возглавляется сопредседателем.