https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/parlament-abkhazii-sozdal-komissiyu-po-sotrudnichestvu-s-gosdumoy-rossii-1041589046.html

Парламент Абхазии создал комиссию по сотрудничеству с Госдумой России

Парламент Абхазии создал комиссию по сотрудничеству с Госдумой России

Совместная комиссия Парламента Абхазии и Совета Федерации создана в соответствии с Соглашением о межпарламентском сотрудничестве, подписанным в Москве 4... 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T19:27+0300

2022-09-19T19:27+0300

2022-09-19T19:32+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. На внеочередном заседании осенней сессии депутаты Народного собрания Абхазии приняли решение о создании комиссии по сотрудничеству с Государственной Думой России. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.Председателем комиссий стал Астамур Аршба, сопредседателем - Алхас Барцыц. Также в состав вошли депутаты Рашида Айба, Ахра Пачулия, Бадрик Пилия, Леонид Лакербая, Адгур Харазия, Кан Кварчия, Алиса Гулария, Инар Гицба, Беслан Эмурхба, Герман Качарава.Порядок работы комиссии определяется ее Регламентом, утвержденным 9 июня 2009 год. Комиссия состоит из российской и абхазской частей, каждая из которых возглавляется сопредседателем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/vitse-spiker-parlamenta-abkhazii-rasskazal-o-predstoyaschey-osenney-sessii-1041383924.html

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