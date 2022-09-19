https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-20-sentyabrya-1041583985.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона. 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T14:41+0300

2022-09-19T14:41+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Во вторник, 20 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии