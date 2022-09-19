https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-20-sentyabrya-1041583985.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T14:41+0300
2022-09-19T14:41+0300
2022-09-19T14:42+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1d/1032326222_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_6cf33b46fa3c75542acdfb9261af519b.jpg
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Во вторник, 20 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1d/1032326222_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_1006b3406ccab9c0a63934cfe9002e44.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 сентября
14:41 19.09.2022 (обновлено: 14:42 19.09.2022)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Во вторник, 20 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.