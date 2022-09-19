Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/tolko-po-abkhazski-gudautskaya-militsiya-predupredila-o-nedopustimosti-strelby-na-svadbakh-1041584301.html
Только по-абхазски: гудаутская милиция предупредила о недопустимости стрельбы на свадьбах
Только по-абхазски: гудаутская милиция предупредила о недопустимости стрельбы на свадьбах
Сотрудники правоохранительных органов будут задерживать и заводить уголовные дела на людей, открывающих стрельбу во время свадеб. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T15:20+0300
2022-09-19T15:44+0300
в абхазии
абхазия
гудаута
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/05/1036209841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7126749158c3e62167d75a1f7debba28.jpg
СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Милиция будет задерживать людей, открывающих стрельбу на свадьбах, сказал во время совещания в администрации Гудаутского района начальник РОВД Зосма Гицба."Не имеет значения, где проходит свадьба – в черте города или в селах. Даже если мы не сможем в тот же день задержать стрелявшего, мы в любом случае будем реагировать и задерживать. У нас есть на это силы", – отметил Гицба.Начальник Гудаутского РОВД также обратился к главам сел с просьбой донести эту информацию до населения и не обижаться на сотрудников правоохранительных органов, когда они будут выполнять свою работу.По его словам, задержание за стрельбу из автомата, пистолета или иного вида оружия повлечет за собой не только задержание, но и открытие уголовного дела. Гицба уверен, что небрежное обращение с оружием нередко приводит к трагическим последствиям, и эту практику необходимо искоренить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/takogo-esche-ne-bylo-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-avgust-1041476277.html
абхазия
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/05/1036209841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34924746f3f9df9955d08b1539938d2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, гудаута, новости
абхазия, гудаута, новости

Только по-абхазски: гудаутская милиция предупредила о недопустимости стрельбы на свадьбах

15:20 19.09.2022 (обновлено: 15:44 19.09.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машины милиции Абхазии
Машины милиции Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Сотрудники правоохранительных органов будут задерживать и заводить уголовные дела на людей, открывающих стрельбу во время свадеб.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Милиция будет задерживать людей, открывающих стрельбу на свадьбах, сказал во время совещания в администрации Гудаутского района начальник РОВД Зосма Гицба.

Он уточнил, что речь не идет об охотничьих ружьях, так как согласно абхазским традициям, когда в дом приводят невесту, из такого вида оружия производится несколько выстрелов в воздух.

"Не имеет значения, где проходит свадьба – в черте города или в селах. Даже если мы не сможем в тот же день задержать стрелявшего, мы в любом случае будем реагировать и задерживать. У нас есть на это силы", – отметил Гицба.
Начальник Гудаутского РОВД также обратился к главам сел с просьбой донести эту информацию до населения и не обижаться на сотрудников правоохранительных органов, когда они будут выполнять свою работу.
По его словам, задержание за стрельбу из автомата, пистолета или иного вида оружия повлечет за собой не только задержание, но и открытие уголовного дела.
Гицба уверен, что небрежное обращение с оружием нередко приводит к трагическим последствиям, и эту практику необходимо искоренить.
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2022
В Абхазии
Такого еще не было: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август
13 сентября, 10:15
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0