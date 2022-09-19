https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/tolko-po-abkhazski-gudautskaya-militsiya-predupredila-o-nedopustimosti-strelby-na-svadbakh-1041584301.html
Только по-абхазски: гудаутская милиция предупредила о недопустимости стрельбы на свадьбах
Только по-абхазски: гудаутская милиция предупредила о недопустимости стрельбы на свадьбах
Сотрудники правоохранительных органов будут задерживать и заводить уголовные дела на людей, открывающих стрельбу во время свадеб. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T15:20+0300
2022-09-19T15:20+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Милиция будет задерживать людей, открывающих стрельбу на свадьбах, сказал во время совещания в администрации Гудаутского района начальник РОВД Зосма Гицба."Не имеет значения, где проходит свадьба – в черте города или в селах. Даже если мы не сможем в тот же день задержать стрелявшего, мы в любом случае будем реагировать и задерживать. У нас есть на это силы", – отметил Гицба.Начальник Гудаутского РОВД также обратился к главам сел с просьбой донести эту информацию до населения и не обижаться на сотрудников правоохранительных органов, когда они будут выполнять свою работу.По его словам, задержание за стрельбу из автомата, пистолета или иного вида оружия повлечет за собой не только задержание, но и открытие уголовного дела. Гицба уверен, что небрежное обращение с оружием нередко приводит к трагическим последствиям, и эту практику необходимо искоренить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/takogo-esche-ne-bylo-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-avgust-1041476277.html
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Только по-абхазски: гудаутская милиция предупредила о недопустимости стрельбы на свадьбах
15:20 19.09.2022 (обновлено: 15:44 19.09.2022)
Сотрудники правоохранительных органов будут задерживать и заводить уголовные дела на людей, открывающих стрельбу во время свадеб.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Милиция будет задерживать людей, открывающих стрельбу на свадьбах, сказал во время совещания в администрации Гудаутского района начальник РОВД Зосма Гицба.
Он уточнил, что речь не идет об охотничьих ружьях, так как согласно абхазским традициям, когда в дом приводят невесту, из такого вида оружия производится несколько выстрелов в воздух.
"Не имеет значения, где проходит свадьба – в черте города или в селах. Даже если мы не сможем в тот же день задержать стрелявшего, мы в любом случае будем реагировать и задерживать. У нас есть на это силы", – отметил Гицба.
Начальник Гудаутского РОВД также обратился к главам сел с просьбой донести эту информацию до населения и не обижаться на сотрудников правоохранительных органов, когда они будут выполнять свою работу.
По его словам, задержание за стрельбу из автомата, пистолета или иного вида оружия повлечет за собой не только задержание, но и открытие уголовного дела.
Гицба уверен, что небрежное обращение с оружием нередко приводит к трагическим последствиям, и эту практику необходимо искоренить.