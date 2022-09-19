https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/tolko-po-abkhazski-gudautskaya-militsiya-predupredila-o-nedopustimosti-strelby-na-svadbakh-1041584301.html

Только по-абхазски: гудаутская милиция предупредила о недопустимости стрельбы на свадьбах

Только по-абхазски: гудаутская милиция предупредила о недопустимости стрельбы на свадьбах

Сотрудники правоохранительных органов будут задерживать и заводить уголовные дела на людей, открывающих стрельбу во время свадеб. 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T15:20+0300

2022-09-19T15:20+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Милиция будет задерживать людей, открывающих стрельбу на свадьбах, сказал во время совещания в администрации Гудаутского района начальник РОВД Зосма Гицба."Не имеет значения, где проходит свадьба – в черте города или в селах. Даже если мы не сможем в тот же день задержать стрелявшего, мы в любом случае будем реагировать и задерживать. У нас есть на это силы", – отметил Гицба.Начальник Гудаутского РОВД также обратился к главам сел с просьбой донести эту информацию до населения и не обижаться на сотрудников правоохранительных органов, когда они будут выполнять свою работу.По его словам, задержание за стрельбу из автомата, пистолета или иного вида оружия повлечет за собой не только задержание, но и открытие уголовного дела. Гицба уверен, что небрежное обращение с оружием нередко приводит к трагическим последствиям, и эту практику необходимо искоренить.

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