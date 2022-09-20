https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/aslan-bzhaniya-pozdravil-prezidenta-yuzhnoy-osetii-s-dnem-respubliki-1041611531.html

Аслан Бжания поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

Аслан Бжания поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

Декларация о государственном суверенитете Южной Осетии была принята 20 сентября 1990 года и стала первым шагом на пути республики к независимости. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент также отметил крепость братских уз, связывающих Абхазию и Южную Осетию и выразил надежду на дальнейшее их развитие в интересов проживающих в республиках людей. С праздником своего югоосетинского коллегу поздравил и спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Он отметил потенциал и развитие страны и выразил уверенность в том, что межпарламентское сотрудничество будет способствовать дальнейшему взаимодействию Абхазии и Южной Осетии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mid-abkhazii-pozdravil-mid-yuzhnoy-osetii-s-dnem-respubliki-1041595992.html

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