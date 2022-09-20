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Аслан Бжания поздравил президента Южной Осетии с Днем республики
Аслан Бжания поздравил президента Южной Осетии с Днем республики
Декларация о государственном суверенитете Южной Осетии была принята 20 сентября 1990 года и стала первым шагом на пути республики к независимости. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент также отметил крепость братских уз, связывающих Абхазию и Южную Осетию и выразил надежду на дальнейшее их развитие в интересов проживающих в республиках людей. С праздником своего югоосетинского коллегу поздравил и спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Он отметил потенциал и развитие страны и выразил уверенность в том, что межпарламентское сотрудничество будет способствовать дальнейшему взаимодействию Абхазии и Южной Осетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mid-abkhazii-pozdravil-mid-yuzhnoy-osetii-s-dnem-respubliki-1041595992.html
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новости, абхазия, южная осетия, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил президента Южной Осетии с Днем республики
21:10 20.09.2022 (обновлено: 22:05 20.09.2022)
Декларация о государственном суверенитете Южной Осетии была принята 20 сентября 1990 года и стала первым шагом на пути республики к независимости.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Южная Осетия твердо идет курсом укрепления своей государственности, активного социально-экономического развития, бережно хранит свою богатую культуру и традиции. Убежден, что трудолюбие и единство югоосетинского народа будут и далее прочной основой для эффективного развития страны", - говорится в поздравлении.
Президент также отметил крепость братских уз, связывающих Абхазию и Южную Осетию и выразил надежду на дальнейшее их развитие в интересов проживающих в республиках людей.
С праздником своего югоосетинского коллегу поздравил и спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Он отметил потенциал и развитие страны и выразил уверенность в том, что межпарламентское сотрудничество будет способствовать дальнейшему взаимодействию Абхазии и Южной Осетии.