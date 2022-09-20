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МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем республики
МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем республики
32 года назад, 20 сентября 1992 года, Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической... 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T11:31+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило в Министерство иностранных дел Южной Осетии поздравительную ноту по случаю Дня республики. Об этом сообщается на сайте ведомства. "Сегодня Южная Осетия динамично развивается и укрепляет свои позиции на международной арене. Уверены, исторически сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия будут и далее поступательно развиваться", – говорится в послании.День республики отмечается в Южной Осетии 20 сентября. В этот день в 1990 году на фоне националистических настроений в Грузии Совет народных депутатов принял решение об изменении статуса автономной области и создании Юго-Осетинской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это решение стало первым шагом на пути к международному признанию РЮО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/orientiry-na-buduschee-k-chemu-privelo-priznanie-rossiey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041157393.html
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абхазия, южная осетия, новости, мид абхазии
МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем республики
11:31 20.09.2022 (обновлено: 12:09 20.09.2022)
32 года назад, 20 сентября 1992 года, Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии направило в Министерство иностранных дел Южной Осетии поздравительную ноту по случаю Дня республики. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
"Сегодня Южная Осетия динамично развивается и укрепляет свои позиции на международной арене. Уверены, исторически сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия будут и далее поступательно развиваться", – говорится в послании.
День республики отмечается в Южной Осетии 20 сентября. В этот день в 1990 году на фоне националистических настроений в Грузии Совет народных депутатов принял решение об изменении статуса автономной области и создании Юго-Осетинской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это решение стало первым шагом на пути к международному признанию РЮО.