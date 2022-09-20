https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mid-abkhazii-pozdravil-mid-yuzhnoy-osetii-s-dnem-respubliki-1041595992.html

МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем республики

МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем республики

32 года назад, 20 сентября 1992 года, Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической... 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T11:31+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило в Министерство иностранных дел Южной Осетии поздравительную ноту по случаю Дня республики. Об этом сообщается на сайте ведомства. "Сегодня Южная Осетия динамично развивается и укрепляет свои позиции на международной арене. Уверены, исторически сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия будут и далее поступательно развиваться", – говорится в послании.День республики отмечается в Южной Осетии 20 сентября. В этот день в 1990 году на фоне националистических настроений в Грузии Совет народных депутатов принял решение об изменении статуса автономной области и создании Юго-Осетинской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это решение стало первым шагом на пути к международному признанию РЮО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/orientiry-na-buduschee-k-chemu-privelo-priznanie-rossiey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041157393.html

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