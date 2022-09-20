https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/detenysha-leoparda-nazvali-v-chest-ozera-v-abkhazii-1041612000.html

Детеныша леопарда назвали в честь озера в Абхазии

Детеныша леопарда назвали в честь озера в Абхазии

За все время действия программы на волю были выпущены 13 леопардов, рождённых и обученных в Центре, девять из них живут в горах Кавказа. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T21:34+0300

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2022-09-20T21:34+0300

новости

леопарды

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Одному из котят леопарда в Центре восстановления леопарда на Кавказе дали имя Рица, сообщает пресс-служба центра.Леопардов будут воспитывать по специальной программе, для того, чтобы в будущем выпустить в дикую природу. Цель программы - восстановление популяции переднеазиатского леопарда в пределах исторического ареала на российской части Кавказа. Для этого в природе должно обитать как минимум 50 взрослых особей.Каждые два года на волю выпускают по три-четыре хищника, таким образом, на реализацию программы потребуется примерно 15-20 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/trekh-leopardov-iz-sochinskogo-natsparka-vypustili-v-dikuyu-prirodu-1040308013.html

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