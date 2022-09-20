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https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/detenysha-leoparda-nazvali-v-chest-ozera-v-abkhazii-1041612000.html
Детеныша леопарда назвали в честь озера в Абхазии
Детеныша леопарда назвали в честь озера в Абхазии
За все время действия программы на волю были выпущены 13 леопардов, рождённых и обученных в Центре, девять из них живут в горах Кавказа. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T21:34+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Одному из котят леопарда в Центре восстановления леопарда на Кавказе дали имя Рица, сообщает пресс-служба центра.Леопардов будут воспитывать по специальной программе, для того, чтобы в будущем выпустить в дикую природу. Цель программы - восстановление популяции переднеазиатского леопарда в пределах исторического ареала на российской части Кавказа. Для этого в природе должно обитать как минимум 50 взрослых особей.Каждые два года на волю выпускают по три-четыре хищника, таким образом, на реализацию программы потребуется примерно 15-20 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/trekh-leopardov-iz-sochinskogo-natsparka-vypustili-v-dikuyu-prirodu-1040308013.html
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новости, леопарды
новости, леопарды

Детеныша леопарда назвали в честь озера в Абхазии

21:34 20.09.2022
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЛеопард, архивное фото
Леопард, архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Екатерина Лызлова
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За все время действия программы на волю были выпущены 13 леопардов, рождённых и обученных в Центре, девять из них живут в горах Кавказа.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Одному из котят леопарда в Центре восстановления леопарда на Кавказе дали имя Рица, сообщает пресс-служба центра.
"Самцу выбрали имя Терек. Это самая большая и красивая река на Северном Кавказе. В честь прекрасного высокогорного озера в Абхазии самке дали имя Рица", - говорится в сообщении.
Леопардов будут воспитывать по специальной программе, для того, чтобы в будущем выпустить в дикую природу. Цель программы - восстановление популяции переднеазиатского леопарда в пределах исторического ареала на российской части Кавказа. Для этого в природе должно обитать как минимум 50 взрослых особей.
Каждые два года на волю выпускают по три-четыре хищника, таким образом, на реализацию программы потребуется примерно 15-20 лет.
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